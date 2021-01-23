Наука после Патона: как изменится Национальная академия с новым руководителем

Новый президент НАН Украины Анатолий Загородний обещает сделать науку ближе к людям и хочет создать инновационный технопарк "Академ.Сити"

Большая часть истории Национальной академии наук Украины связана с Борисом Патоном. Ученый был президентом НАНУ 58 лет за 102 года существования самой академии.

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19 августа 2020 Бориса Патона не стало. Через два месяца Академия наук выбирала нового президента – академика Анатолия Загороднего.

Что новый глава обещает изменить в НАН Украины, читайте в материале "Сегодня"

Анатолий Загородний, президент Национальной академии наук Украины

Кто такой Анатолий Загородний?

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Анатолию Загороднему – 69 лет.

Он родом из маленького села в Полтавской области, а высшее образование получил в Харькове, окончив в 1972 году радиофизический факультет Харьковского университета им. В. Каразина.

После университета Анатолий Загородний стал работать исследователем в Институте теоретической физики. Там защитил диссертации кандидата и доктора физико-математических наук. Научные наработки Загороднего касаются теоретической и математической физики, теории плазмы, статистической физики.

Сначала он был ученым секретарем и постепенно двигался по карьерной лестнице.

В последние годы – один из ключевых заместителей Бориса Патона в президиуме украинской Академии наук.

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А в октябре 2020 года его избирают президентом НАН Украины.

Что планирует изменить Анатолий Загородний в Национальной академии наук Украины?

Создание инновационного парка "Академ.Сити"

В Киеве планируют создать научный парк "Академ.Сити". Это будет открытая инновационная система на базе группы институтов НАН Украины, расположенных в микрорайоне Академгородок в Киеве.



Академия наук будет больше общаться с украинцами

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НАН планирует создать Офис, который будет заниматься донесением к населению просветительской научной информации. Например, объяснять, как работают вышки 5G, вокруг которых много мифов, или вакцин.

"Его задача – доносить обществу роль НАН Украины, научные разработки, которые проводятся академией, и проводить просветительские кампании для борьбы с лженаукой", – рассказал Загородний.

Будет новая структура НАН Украины и приватизация

Национальную академию наук оптимизируют. Некоторые институты, научно-исследовательских предприятия и организации НАН будут закрываться, объединяться или сокращаться.

Все будет проводиться на основе оценок.

Для этого создали специальный Офис по оценке деятельности научных учреждений . Работу каждого учреждения и их подразделений оценивают, а затем делают вывод, эффективны ли они и какие требуют большего финансирования, объясняет Анатолий Загородний.

Таким образом, за последний год уже ликвидировано 8 научных учреждений и сокращено или реорганизовано 220 различных подразделений. Также закрыто 12 организаций, еще столько же готовятся к закрытию.

Здесь следует сказать, что НАН Украины состоит из 170 учреждений – это различные институты, научные центры, музеи, заповедники, предприятия и научные организации. В них работает 28 тысяч человек, из них 17 тысяч – ученые.

50 предприятий НАН планирует передать для приватизации.

Средства пойдут тем учреждениям, которые передают имущество, чтобы они смогли осовременить свою материально-техническую базу.

Финансировать науку будут по конкурсу

Все больше исследований будут финансировать по конкурсу. Научные подразделения, которые по результатам оценивания получат самые высокие оценки, получат и большую поддержку.

Еще откажутся от уравнительного распределения финансирования между институтами . Вместо этого введут рейтинги учреждений, которые будут зависеть от их эффективности. Такое распределение средств начало действовать уже с этого года.

/ Фото: Pixabay

Больше молодежи в науке

Одной из главных задач Загородний называет поддержку научной молодежи.

В этом году в НАН хотят удвоить количество молодежных исследовательских лабораторий с повышенным финансированием. На коллектив из 4-5 человек нужно от полумиллиона до миллиона гривен в год, говорит Загородний. Этого должно хватить, чтобы обеспечить достойную оплату труда и принимать полноценное участие в международных проектах. В 2021 году на эти цели планируется выделить 44,5 млн грн.

Кроме того, будут гранты для молодых ученых.

Также в этом году НАН открыла новую программу по обеспечению ученых служебным жильем. На эти цели впервые выделили средства – 60 млн грн.

Ранее "Сегодня" писал о молодых украинских ученых, продвигающих науку в Украине вперед.

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