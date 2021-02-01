Навальный против Путина, а не режима: президент Чехии припомнил ему слова о Крыме

Пока россияне протестуют против действующей власти, президент Чехии выступил с любопытным заявлением. Милош Земан считает, что российский оппозиционер выступает не против действующего режима, а лично против президента РФ Владимира Путина.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

Он засомневался, что Навальный реально борется с путинским режимом. По его мнению, оппозиционер лишь прикрывается борьбой за демократию и напомнил о его высказывании по Крыму.

"Я читал, что он поддерживал аннексию Крыма, участвовал в ряде националистических маршей и поддерживал сталинские депортации чеченцев, ну и что это за борец за демократию? Я думаю, что он русский националист. Ничего против, но он не должен притворяться одним из тех политиков, которые против режима Путина. Он только против Путина, и это очень большая разница", – сказал Земан.

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Напомним, в 2014 году, после вторжения России на украинский полуостров и начала его оккупации, Навальный называл "большим счастьем, что Крым с абсолютно пророссийским народом не принимает (украинские) революции, не принимает желания идти в Европу".

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"Крым, конечно, сейчас де-факто принадлежит России. Я считаю, что, несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее, реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно, спустя 6 лет, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на те слова Навального.

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