Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Назад в 90-е. Жительницу Одессы ограбили прямо во время свидания

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 14:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Женщина познакомилась в интернете с иностранцем, который пригласил ее на свидание
В Одессе произошло ограбление у Воронцовской колоннады.
В Одессе произошло ограбление у Воронцовской колоннады. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе полицейские задержали иностранца, который во время свидания чуть не зарезал женщину. Угрожая ножом, мужчина отнял у своей жертвы все ценные вещи.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Реклама

Подробности инцидента

Пообщавшись в интернете, злоумышленник пригласил женщину на прогулку к Воронцовской колоннаде. Там он, угрожая ножом, отобрал у нее смартфон, деньги, банковские карты и золотые украшения.

Нож, которым угрожал мужчина. Фото: полиция

Реклама

Мужчину задержали

Придя в себя, 44-летняя потерпевшая сообщила об этом полицию.

Женщина показывает, где произошло ограбление. Фото: полиция

Реклама

Уже через несколько часов оперативники схватили правонарушителя в Стамбульском парке и изъяли у него часть вещей одесситки. В то же время, он сказал полиции, что не помнит, где дел остальные похищенные вещи. Правоохранители их ищут.

Похищенные вещи. Фото: полиция

Злоумышленником оказался 43-летний гражданин соседнего государства. Его действия квалифицировали по части 1 ст. 187 Уголовного кодекса. Его задержали.

За совершение разбойного нападения иностранцу грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взлом "Дії" стал бы мощнейшей атакой в истории Украины. Мы узнали, в чем опасность Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Погода бьет по гипертоникам. Из киевского метро в больницу увезли девушку Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Взлом "Дії" стал бы мощнейшей атакой в истории Украины. Мы узнали, в чем опасность Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
14 января. Иван Огиенко. 140 лет назад в Брусилове родился украинский политический деятель, просветитель и языковед, министр просвещения и министр вероисповеданий УНР, епископ Иван Огиенко...
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

41 042

заболело за неделю в Украине

+42%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.74

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

31.78

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять