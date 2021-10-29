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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Назвали чудом обычное дело – реакция Комаровского на массовую вакцинацию в Моршине

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
29 октября, 20:28
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Врач считает странным называть массовую вакцинацию, которая и так должна быть в Украине, чем-то удивительным
Комаровский отреагировал на вакцинацию в Моршине
Комаровский отреагировал на вакцинацию в Моршине / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный врач Евгений Комаровский заявил, что нет ничего удивительного в том, что в Моршине Львовской области большинство жителей вакцинировалось коронавирусом и не болеет.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам Комаровского, у него неоднозначное отношение к этому событию. Ведь массовая вакцинация должна быть нормой, а не считаться чудом.

"Мы уже дошли до того, что совершенно банальную, очевидную ситуацию, когда в неком городке власть оказалась адекватной и создала условия, чтобы люди массово привились, мы называем словом "Моршинське диво". 70% населения привилось – мамочки дорогие! Боже, чудо, и там реже болеют! Чему вы удивляетесь?", – сказал он.

Вакцинация в Моршине

В Моршине Львовской области в апреле стартовал пилотный проект по вакцинации взрослого населения. С того времени там ни одного случая ковид-госпитализации и полностью вакцинировалось уже 74% людей. Сейчас всего 22 человека больных.

Убедить местное население вакцинироваться удалось за счет того, что город небольшой. Все чиновники, врачи вакцинировались и показали пример.

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"Сами медики убеждали своих пациентов по телефонам, несколькими обзвонами. Это заслуга медиков. Мы изготовляли билборды, ролики, ставили палатки, то есть коммуницировали с людьми", – уточнил мэр Руслан Ильницкий.

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