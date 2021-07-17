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Называла украинский язык "мерзким": киевскую блогершу уволили из IT-компании

17 июля 2021 16:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Девушка возмущалась из-за новых норм относительно употребления украинского языка

Анастасию Польских уволили. Коллаж: "Сегодня"

Анастасию Польских уволили. Коллаж: "Сегодня"

Киевского блогера Анастасию Польских, которая назвала украинский язык "мерзким", уволили из IT-компании, где она работала.

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Как рассказали в компании, им начало приходить большое количество сообщений насчет Анастасии за то, что та неуважительно высказывалась об украинском языке.

Как выяснилось, блогер работала у них на испытательном сроке, однако пройти его успешно не позволили публичные высказывания и результаты работы.

Позже Анастасия извинилась за слова об украинском языке.

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"Сразу прошу прощения за те слова, которые были вырваны из контекста моего поста и взорвали Интернет и СМИ. За те слова, которые оскорбили украинцев!" - написала она.

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Также напомним, ранее в такой же скандал попала студентка из Харькова. Она возмутилась тем, что ей нужно писать курсовую работу на украинском языке.

Кроме того, недавно тиктокер из Харькова отобрал у ребенка подаренный айфон.

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