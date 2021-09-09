НБУ снова поднял учетную ставку – в чем причина

Национальный банк шестой раз в этом году пересматривал уровень учетной ставки

Глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил о поднятии учетной ставки на 0,5%. Фото: kirillshevchenko.com

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5% с 10 сентября 2021 года. Таким образом, НБУ продолжил цикл повышения ставок, начатый в марте и вызванный скачком инфляции.

Об этом заявил глава НБУ Кирилло Шевченко на брифинге.

Что такое учетная ставка и на что она влияет

Отметим, учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

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Ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить с 5 марта 2021 года учетную ставку с 6,0% до 6,5% годовых. Ставка была повышена впервые с апреля 2019 года.

Затем НБУ повысил учетную ставку с 16 апреля до 7,5% годовых. Однако затем НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 7,5% с 18 июня. После этого НБУ решил повысить ставку с 23 июля 2021 года до 8,0% годовых.