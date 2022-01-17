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Не боятся снега и льда! Зимой в Чернобыле можно увидеть огромных птиц (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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17 января, 15:45
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Птицы скапливаются в зарослях устья реки Припять и могут оставаться там, пока она не покроется льдом
Цаплю можно увидеть, даже когда на водоеме уже появился первый лед.
Цаплю можно увидеть, даже когда на водоеме уже появился первый лед. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернобыльской зоне до самой зимы любят жить большие белые цапли. Для заповедника это обычная птица.

Об этом рассказывают в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Как живут цапли в Чернобыле

В заповеднике цапли гнездятся колониями в камышовых зарослях устья реки Припять. Такие места – труднодоступны. Колонии насчитывают от 7 до 20 пар.

Весной самка откладывает до шести яиц. Птенцы появляются в начале мая. Питаются птицы мелкой рыбой, лягушками, мелкими грызунами и насекомыми.

Что делают зимой

После окончания гнездового сезона цапли скапливаются на водно-болотных территориях, где много пищи. Некоторые особи задерживаются в заповеднике до конца декабря. Особенно в те годы, когда водоемы частично покрыты льдом.

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Когда же лед покрывает всю водную поверхность, птицы улетают на юг.

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Цапли в Чернобыле. Фото: Чернобыльский Радио-экологический Биосферный Заповедник

Что известно о больших белых цаплях

  • Длина тела составляет 85-95 см.
  • Размах крыльев до 140–160 см.
  • Масса: 1-1,6 кг.
  • Привычки: характерна длительная стойка на краю болота.
  • Продолжительность жизни: максимум 22 года.

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