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Не будет видно машины? На дорогах Украины прогнозируют коллапс (карта)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
30 декабря, 14:37
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В течение дня прогнозируют видимость не более 200-500 метров
Непогода значительно усложнит обстановку на дорогах
Непогода значительно усложнит обстановку на дорогах / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 31 декабря, в Украине заметно ухудшатся погодные условия. В разных регионах предупреждают о гололеде, гололедице и тумане на дорогах страны.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Какой будет ситуация на дорогах

По всей стране прогнозируют гололедицу на дорогах в последний день 2021 года.

Кроме того, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость не будет превышать 200-500 метров.

В северных и центральных областях местами гололед (I уровень опасности, желтый), в отдельных районах Николаевской области удержится сильный гололед (II уровень опасности, оранжевый).

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В Киеве и Киевской области 31 декабря ночью и утром гололед, местами гололедица (I уровень опасности, желтый).

"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупреждают спасатели.

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Области, где прогнозируют туман, отмечены на карте тремя линиями. Фото: скриншот

Погода 30 декабря

В четверг, 30 декабря, в Украине прогнозируется сухая погода. Кроме того, в некоторых регионах ожидается потепление в сравнении с предыдущим днем.

На Западе ожидается от -3 до +4 градусов. На востоке прогнозируют 2-6 градусов ниже нуля.

В северных регионах – от -6 до 0 градусов. На юге ожидается от -6 до +7 градусов.

В Киеве осадков не прогнозируют, 1-3 градуса ниже нуля, а в Симферополе тоже будет сухо – 5-7 градусов тепла.

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