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"Не буду выполнять заказ на свой внешний вид": Зеленская ответила на критику хейтеров

13 декабря, 11:47

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Сети неоднократно критиковали образы первой леди

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская считает, что первая леди в любой стране – это голос, который слышат, и большая возможность для гуманитарной работы.

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Об этом она сказала в комментарии BBC News Украина.

"Роль первой леди не предусматривает каких-то четко определенных обязанностей, поэтому первым вызовом было найти себя в ней. Я не хочу ограничиваться сугубо представительскими функциями. Первая леди в любой стране – это голос, который слышат, и это создает много возможностей для гуманитарной работы", – говорит Зеленская.

Первая леди отметила, что не любит публичность ради публичности.

"Необходимо различать понятия "деятельность" и "публичность". Я не сторонница публичности ради публичности. Если есть результаты или события, о которых стоит рассказать, – рассказываю", – добавляет Зеленская.

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К слову, в соцсетях неоднократно критиковали образы Зеленской, однако она считает, что есть конструктивная критика, а есть хейт. К конструктивной критике она прислушивается, а к ненависти относится отрицательно.

"Я – живой человек, а не манекен. Я могу уставать, болеть, нервничать, как и все. Извините, но я не буду выполнять заказ на свой внешний вид", – отмечает Зеленская.

Супруга президента говорит, что выбирает одежду украинских дизайнеров, но не смотрит на их фамилии и бренды.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская стала инициатором подписания декларации "Бизнес без барьеров".

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президент Елена Зеленская первая леди Украины
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