Не держит выстрел из Макарова: в ГБР объяснили, что не так с бракованными бронежилетами

70% бронежилетов пробиваются теми видами оружия, от которого должны защищать

Изъятые со складов Минобороны 11 тысяч бронежилетов были настолько некачественными, что не соответствовали заявленным производителем 1-4 классам защиты.

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Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Именно поэтому следователи теруправления ГБР сообщили о подозрении генерал-лейтенанту – бывшему заместителю министра обороны в умышленном невыполнении военным служебным лицом действий, которые оно должно было выполнять по своим служебным обязанностям в условиях особого периода.

В ходе досудебного расследования:

следователи провели 43 обыска в Главном управлении ВСУ, в кабинете замминистра обороны, на складах ВСУ в Хмельницкой, Одесской, Харьковской, Винницкой областях и Киеве, и предприятиях-поставщиках (производителях);

изъяли 11 тысяч бронежилетов, чтобы предотвратить выдачу военнослужащим;

проведен следственный эксперимент и установлено, что защитные свойства бронежилетов не соответствуют заявленным производителем 1-4 классам защиты;

проведено 13 судебных экспертиз, по результатам которых установлено, что более 70% бронежилетов стоимостью 41,6 млн грн простреливаются теми видами оружия, от которого должны защищать.

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По данным следствия, в апреле 2018-го замминистра обороны не остановил прием бронежилетов "Корсар м3с 1-4", точно зная, что при намокании даже в дождь в бронежилетах меняется молекулярная структура кевлара и он теряет свои пуленепробиваемые свойства, из-за чего они не выдерживают выстрел даже из пистолета Макарова по 1-му классу защиты. А из-за комплектации части бронежилетов бронеплитами ненадлежащего качества бронежилеты 4-го класса защиты простреливаются винтовкой и автоматом.

А из-за того, что бронеплиты имеют острые углы, при падении была угроза получить ранение. Однако подозреваемый заставил подчиненных ускорить прием дефектных бронежилетов, тем самым сделав уязвимым личный состав ВСУ во время выполнения боевых задач, в том числе в зоне проведения ООС на востоке Украины.

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Ранее сообщалось, что по этому делу проводились обыски у заместителя министра обороны Олега Шевчука, который курировал тыловое, вещевое и квартирное обеспечение ВСУ. Один из фигурантов дела – генерал Дмитрий Марченко.

Как известно, в ноябре 2019 было сообщено о подозрении пяти чиновникам Минобороны . В общем сообщено о подозрении 8 фигурантам уголовного производства, среди которых два генерала и основатель предприятия – производителя бронежилетов, который лоббировал через замминистра интересы своего предприятия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

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