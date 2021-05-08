Яценюк призвал наказать всех виновных в разжигании войны

Лидер "Народного фронта" вспомнил, что разгром нацизма стоил украинцам 2,5 млн погибших только на фронтах и еще шесть миллионов замученных

/ Фото: Народный фронт

В День памяти и примирения, 8 мая, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что никогда вновь не должна повториться трагедия войны. А те, кто хочет ее разжечь, должны быть остановлены и наказаны.

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Об этом сообщает пресс-служба "Народного фронта".

"Но даже на фоне колоссальной драмы самой страшной из войн человеческой истории трагедия и подвиг украинского народа особые", – убежден лидер "Народного фронта" ..

Он пояснил, что ни у кого другого так подло ни пытались украсть вклад в разгром нацизма, который стоил украинцам 2,5 млн погибших только на фронтах и еще шести миллионов замученных и убитых.

"Никому другому агрессор XXI века не плевал в лицо – "Обошлись бы без вас! "То есть без тех, через кого война прошла с запада на восток и с востока на запад и кто дал главный ресурс фронтовой – человеческий, и без кого не было бы никакой победы", – заявил Яценюк.

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Он вспоминает о многочисленных жертвах украинского народа во время Второй мировой войны, о 700 разрушенных городах и 26 тысячах уничтоженных сел и напоминает, что у украинцев есть "право на собственную память о той войне и о позорном заговоре двух тоталитарных режимов, что проложили ей дорогу.

"И потому, что мы все помним, мы категорически осуждаем кощунственное "Можем повторить!". " Что вы, сталинско-бериевские потомки, хотите повторить? Миллионы погибших до сих пор не сочтенных и не похороненных? Вдов, что впрягались в плуги вместо мобилизованных на фронт лошадей? ГУЛАГи и блокады?", – заявил Яценюк.

Ранее мы сообщали, что в Киеве 8 мая отметят День памяти и примирения, а 9 мая – 76-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. В столице состоится много тематических мероприятий. Они помогут не только вспомнить историю, но и отдохнуть после насыщенного рабочей недели.