"Не дождался и положил трубку": Степанов "тайно" позвонил в контакт-центр

Глава Минздрава призвал украинцев звонить на горячую линию контакт-центра по любым вопросам, связанным с COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как сам протестировал работу контакт-центра Минздрава и один раз даже не смог дозвониться. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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Он призвал украинцев звонить на телефон горячей линии контакт-центра 0-800-602019 по любым вопросам, касающимся коронавируса.

Также министр рассказал, что лично проверял работу горячей линии Минздрава несколько раз.

"Иногда, если загружены линии, ты ждешь полторы-две минуты. Один раз не дождался и положил трубку. Но буквально через 15 минут мне перезвонили, что "вы обращались в контакт-центр, звонили". Звонил я не со своего номера телефона, а то сейчас появятся "эксперты", которые начнут это комментировать", – рассказал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", контакт-центр Минздрава работает с начала ноября. Украинцы могут туда звонить по любым вопросам, связанным с COVID-19, и даже найти себе семейного врача.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер рассказывал, на что больше всего жалуются украинцы в контакт-центр. Только за первый месяц работы поступило более 50 тысяч обращений.

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А тем временем в Украине начали действовать новые карантинные ограничения. Подробнее в сюжете:

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