Не дожил до обмена. Оккупанты убили пленного украинца в тюрьме на Донбассе

Руслан Макарец погиб в колонии в оккупированной Макеевке, на его теле нашли ножевые ранения

На Донбассе в тюрьме убили пленного Руслана Макарца (на фото). / Фото: Коллаж: Сегодня

На оккупированном Донбассе в колонии погиб украинец Руслан Макарец. Его считали пленным, хотя в прошлом он работал на ДНР, но потом сдался украинской полиции и сотрудничал с ней.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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"Получила шокирующее известие о смерти нашего согражданина, 37-летнего Руслана Макарца в Макеевской исправительной колонии №32. Смерть Русла Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений", – написала Денисова.

Боевик или пленник?

По информации "Граты", с февраля 2017 по май 2018 года он служил у оккупантов водителем в инженерно-саперной роте одной из воинских частей "ДНР".

После окончания службы он уехал в Бахмут, который находится под контролем украинской власти. В украинской полиции Макарец договорился об участии в Программе "Тебя ждут дома", которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности участников незаконных формирований при условии добровольной сдачи, содействия правоохранителям и отсутствия обвинений в тяжких преступлениях.

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Затем он попытался вернуться на оккупированную территорию родным. Но на КПП в Горловке его задержали оккупанты. Впоследствии приговорили к 13 годам тюрьмы за "шпионаж в пользу украинских спецслужб". Он отбывал наказание в Макеевской исправительной колонии №32.

Украинские власти пытались освободить Макарца

Процесс освобождения людей с неподконтрольных правительству Украины территорий не происходит из-за блокирования реализации Минских договоренностей страной-агрессором, объясняет омбудсмен.

В последний раз 9 незаконно лишенных свободы граждан Украины с временно оккупированной территории Донецкой области передали 16 апреля 2020 года.

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Не первая смерть в колонии

Подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО содержат в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 – в Донецкой и 77 – в Луганской области.

"С начала года в колониях на временно оккупированной Донбассе из-за преступного бездействия оккупационной администрации погибли четверо граждан Украины" , – сообщила Денисова.

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