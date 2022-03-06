Не хочет воевать с Украиной: начальник Генштаба Беларуси подал в отставку – СМИ

Белорусы отказываются воевать против Украины

Генерал-майор Гулевич Виктор / Фото: Коллаж: Сегодня

Начальник генштаба Беларуси Виктор Гулевич подал в отставку. Об этом написал в своем Telegram-канале нардеп украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Те, кто направил мне этот документ, говорят, что он настоящий, утверждает Цаплиенко.

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"Начальник Генштаба Белоруссии подал в отставку. Воевать с Украиной не хочет. Но, считаю, нужно было думать раньше, прежде чем планировали войну, а не после того, как ее вместе с Путиным начали", – говорится в его сообщении.

Отмечается, что Гулевич подал в отставку в связи с невозможностью выполнения задания руководства относительно формирований ударных групп.

Ситуация с Беларусью

В белорусском Мозыре городская больница с начала войны принимает раненых военных РФ, возле больницы местные жители ежедневно видят колонны санитарных микроавтобусов "ПАЗ". Мест для трупов в морге не хватает – их сразу грузят на российские поезда, прибывающие на станцию Мозырь.

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В Беларуси замечено передвижение военной техники с опознавательным знаком – красным прямоугольником. Колонну заметили утром 3 марта на трассе М-10 в сторону Пинска недалеко от Дрогичина (Брестская область). От Пинска до границы с Украиной ехать около 10 часов.

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