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Не хотел платить штраф: на трассе под Харьковом нарушитель сбил патрульного

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
18 октября, 20:07
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Мужчина пытался убежать, когда патрульные оформляли штраф за превышение скорости
В Харковской области сбили патрульного.
В Харковской области сбили патрульного. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области нарушитель ПДД сбил патрульного прямо на трассе. Пока полицейский оформлял постановление о штрафе. Водитель решил скрыться с места происшествия и наехал на полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Подробности инцидента

18 октября около 13:15 автопатруль полиции остановил за превышение скорости водителя легковушки Suzuki Jimny. Это произошло на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" возле села Майское Харьковского района.

Полиция решила вынести в отношении нарушителя постановление об административном штрафе по статье по превышение скорости Кодекса Украины об административных правонарушениях. Однако водитель начал движение и наехал автомобилем на одного из патрульных.

Патрульного с места происшествия забрала скорая.

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Наказание для злоумышленника

Нарушителя догнали и остановили полицейские. Его передали следственно-оперативной группе.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить до 5 лет тюрьмы .

Нападения на полицейских участились

Вчера стало известно, что в Николаеве жестоко избили полицейского. Он попал в конфликт на улице, находясь вне службы. Его ударили ножом и ранили из травматического оружия. В результате полицейский в тяжелом состоянии попал в больницу.

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Более резонансным стало дело убийства полицейского в Чернигове в начале октября. Там двое правоохранителей попали в драку с четырьмя подростками. Как следствие, один из полицейских скончался, а другой попал в больницу с многочисленными травмами.

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