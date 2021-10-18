Не хотел платить штраф: на трассе под Харьковом нарушитель сбил патрульного

В Харьковской области нарушитель ПДД сбил патрульного прямо на трассе. Пока полицейский оформлял постановление о штрафе. Водитель решил скрыться с места происшествия и наехал на полицейского.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Подробности инцидента
18 октября около 13:15 автопатруль полиции остановил за превышение скорости водителя легковушки Suzuki Jimny. Это произошло на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" возле села Майское Харьковского района.
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Полиция решила вынести в отношении нарушителя постановление об административном штрафе по статье по превышение скорости Кодекса Украины об административных правонарушениях. Однако водитель начал движение и наехал автомобилем на одного из патрульных.
Патрульного с места происшествия забрала скорая.
Наказание для злоумышленника
Нарушителя догнали и остановили полицейские. Его передали следственно-оперативной группе.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить до 5 лет тюрьмы .
Нападения на полицейских участились
Вчера стало известно, что в Николаеве жестоко избили полицейского. Он попал в конфликт на улице, находясь вне службы. Его ударили ножом и ранили из травматического оружия. В результате полицейский в тяжелом состоянии попал в больницу.
Более резонансным стало дело убийства полицейского в Чернигове в начале октября. Там двое правоохранителей попали в драку с четырьмя подростками. Как следствие, один из полицейских скончался, а другой попал в больницу с многочисленными травмами.
Ранее сообщалось:
- В городе Кодыма Одесской области нашли повешенным полицейского. Человек, по предварительным данным, покончил с собой в собственном сарае.
- В Киеве из-за перекрытой дороги водитель напал на полицейского. Мужчина угрожал полицейскому оружием.