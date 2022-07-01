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Не хотят слышать правду. Русскоязычный марафон "FreeДОМ" подвергается кибератакам

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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1 июля, 23:24
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Марафон "FreeДом" – это ежедневный телевизионный информационный проект, который выходит на русском языке
Проект "FreeДОМ" продолжает расти. Фото "Сегодня"
Проект "FreeДОМ" продолжает расти. Фото "Сегодня"

Международное вещание Украины на русском языке подвергается дерзким кибератакам со стороны страны-агрессора с целью заблокировать распространение правдивой информации о войне в Украине для русскоязычной аудитории из-за блокирования работы марафона "FreeДОМ".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

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Подробности

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", которое управляет телеканалами UA (канал иновещания на русском языке с покрытием более 60 стран мира) и "Дом" (русскоязычное вещание канала начато в 2020 году для аудиторий на временно оккупированных территориях Украины), в течение нескольких суток подвергается кибератакам со стороны страны-агрессора.

Марафон "FreeДом" – это ежедневный телевизионный информационный проект, который выходит на русском языке и производится как ГП "МПИУ", так и партнерскими медиа-группами:

  • "Медиа Группа Украина",
  • "Starlight новости",
  • "Интер Медиа Групп",
  • "1+1 медиа".

Предприятие обратилось в правоохранительные органы Украины, сейчас продолжаются следственные действия.

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Как отмечает пресс-служба СБУ, "кибератаки являются частью целенаправленных усилий РФ для влияния на украинское информпространство, распространение фейков и ведение гибридной войны".

Киберпространство – это еще один фронт войны против Украины и всего демократического мира

Телеканал UA обеспечивает право на доступ к беспристрастной информации многомиллионной аудитории по всему миру. Блокируя работу телеканала, страна-агрессор нарушает права человека на свободу высказываний и право на получение жизненно важной информации о положении вещей в обществах, страдающих авторитаризмом, диктатурой и насилием со стороны государственного аппарата.

Несмотря на многоуровневую атаку на телеканал украинского иностранного вещания на русском языке, телеканал продолжает спутниковое вещание внутри страны-агрессора. В последнее время аудитория телеканала и марафона "FreeДОМ" продолжает расти, о чем свидетельствуют показатели как в диджитал-платформах, так и из форм обратной связи – граждане России рассматривают украинское вещание на русском языке как надежный источник новостей и другой информации.

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