Не хотят слышать правду. Русскоязычный марафон "FreeДОМ" подвергается кибератакам

Марафон "FreeДом" – это ежедневный телевизионный информационный проект, который выходит на русском языке

Проект "FreeДОМ" продолжает расти. Фото "Сегодня"

Международное вещание Украины на русском языке подвергается дерзким кибератакам со стороны страны-агрессора с целью заблокировать распространение правдивой информации о войне в Украине для русскоязычной аудитории из-за блокирования работы марафона "FreeДОМ".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

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Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", которое управляет телеканалами UA (канал иновещания на русском языке с покрытием более 60 стран мира) и "Дом" (русскоязычное вещание канала начато в 2020 году для аудиторий на временно оккупированных территориях Украины), в течение нескольких суток подвергается кибератакам со стороны страны-агрессора.

Марафон "FreeДом" – это ежедневный телевизионный информационный проект, который выходит на русском языке и производится как ГП "МПИУ", так и партнерскими медиа-группами:

"Медиа Группа Украина",

"Starlight новости",

"Интер Медиа Групп",

"1+1 медиа".

Предприятие обратилось в правоохранительные органы Украины, сейчас продолжаются следственные действия.

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Как отмечает пресс-служба СБУ, "кибератаки являются частью целенаправленных усилий РФ для влияния на украинское информпространство, распространение фейков и ведение гибридной войны".

Киберпространство – это еще один фронт войны против Украины и всего демократического мира

Телеканал UA обеспечивает право на доступ к беспристрастной информации многомиллионной аудитории по всему миру. Блокируя работу телеканала, страна-агрессор нарушает права человека на свободу высказываний и право на получение жизненно важной информации о положении вещей в обществах, страдающих авторитаризмом, диктатурой и насилием со стороны государственного аппарата.

Несмотря на многоуровневую атаку на телеканал украинского иностранного вещания на русском языке, телеканал продолжает спутниковое вещание внутри страны-агрессора. В последнее время аудитория телеканала и марафона "FreeДОМ" продолжает расти, о чем свидетельствуют показатели как в диджитал-платформах, так и из форм обратной связи – граждане России рассматривают украинское вещание на русском языке как надежный источник новостей и другой информации.

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