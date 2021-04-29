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Не могут отчистить? Офис Зеленского перенес установку многострадальных дверей

29 апреля, 11:11

Игорь Серов , Сергей Мартынец

Изначально планировалось, что сегодня на центральном входе в здание появятся отреставрированные двери, но что-то пошло не так

После погромов на Банковой двери с центрального входа не получилось установить сегодня, как ожидалось. Их планируют установить после праздничных выходных. Об этом сообщили в ОПУ корреспонденту "Сегодня".

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Изначально планировалось, что сегодня на центральном входе в здание Офиса президента будут устанавливать отремонтированные двери.

Но, как мы выяснили, установку дверей в Офисе президента запланировали на 5-7 мая, если позволит погода.

"Сейчас заканчиваются последние подготовительные работы", – сообщили в ОПУ.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"
Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Как известно, "поджигателя" дверей Офиса президента Алексея Билковского отправили под домашний арест. В то же время сам подозреваемый в суде все отрицал и заявлял, что якобы протестовал мирно.

Также мы писали, что у Офиса президента даже хотели выкупить изуродованные двери, но пресс-секретарь президента заявила, что их никому не отдадут и отправят на реставрацию, поскольку это дешевле, чем купить новые. Читайте подробнее, что изменилось после погрома на Банковой.

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