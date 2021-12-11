Не можете добавить COVID-сертификат в "Дію"? Рассказываем, что нужно делать

Если в реестр внесены правильные данные, сертификат будет создан уже после первой дозы

В Украине продолжаются проверки соблюдения карантинных правил / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие украинцы не могут сгенерировать COVID-сертификат после вакцинации. Поэтому мы напомним, что нужно делать в случае, если у вас еще не получилось получить ваш документ.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Как добавить сертификат вакцинации

Установите "Дію" из App Store, Google Play или AppGallery или по ссылке diia.gov.ua. Авторизируйтесь в "Дії" через свой банк или NFC-считыватель на биометрическом паспорте. На главном экране нажмите "Добавить COVID-сертификат" или в меню "Услуги" выберите "COVID-сертификаты". Нажмите "Получить сертификат" и согласитесь на передачу данных. COVID-сертификат появится в разделе "Документы"

Если запрос на генерацию COVID-сертификата был неуспешен через мобильное приложение "Дія", попробуйте повторить его через портал "Дія". Если и портал ответил, что данные отсутствуют, нужно обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал прививку. Он должен проверить внесенную информацию, а именно:

ФИО на украинском и английском языках, как в паспортных документах.

РНУКПП (укр. – РНОКПП, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, который ранее назывался "индивидуальный налоговый номер" – ИНН);

УНЗР – это уникальный номер записи, вносимый о каждом гражданине Украины в Единый демографический реестр и помогающий провести цифровую идентификацию человека;

дату рождения как в паспорте/свидетельстве о рождении;

актуальный номер телефона, на котором возможно принимать и отсылать СМС.

Если у вас есть ребенок в возрасте до 18 лет, то убедитесь, что в его карточку пациента внесены его, а не ваши, РНУКПП и УНЗР. Кроме того, стоит попросить врача, чтобы он проверил, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадения с профилем другого человека.

Как получить COVID-сертификат

Бумажный документ (свидетельство о вакцинации) можно получить у семейного врача. Его выдают после двух доз вакцины, он нужен для подтверждения статуса вакцинации внутри Украины.

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Он должен содержать печати больницы, подписи врача, ваше имя и фамилию, а также название вакцины.

Кроме того, сгенерировать сертификат можно в приложении "Дія". Такой вид документа содержит QR-коды, которые нужны при пересечении границы.

Что делать, если сертификат не найден

Перейдите по ссылке: https://issue.covid19.gov.ua и заполните форму. Врачи все проверят и смогут исправить данные в реестре. Затем вы можете сгенерировать ваш COVID-сертификат.

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Какой срок действия COVID-сертификата

"Зеленый" COVID-сертификат действует 365 дней – так определено Министерством здравоохранения Украины;

"Желтый" COVID-сертификат действует 30 дней, его вы получите его после первой дозы вакцины. Но прежде чем путешествовать, проверьте, какой срок определен страной, которую вы планируете посетить. Проверить информацию можно на официальном сайте Министерства иностранных дел: www.tripadvisor.mfa.gov.ua.

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