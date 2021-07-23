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Не погода, а кайф. Синоптик порадовала прогнозом на выходные

23 июля 2021 14:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В ближайшие дни в Украине будет очень приятная погода, а все благодаря антициклону – больше никаких бурь и потопов

Украинцев ждет шикарная погода. Фото: КГГА

Украинцев ждет шикарная погода. Фото: КГГА

На выходных украинцев ждет очень хорошая погода – никакой жары и почти без дождей. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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В субботу и воскресенье над Украиной будет хозяйничать антициклон, а это значит погода обойдется без ураганов, похолоданий и дождей.

24-25 июля практически повсеместно ожидается 23-28 градусов. В воскресенье на юге где-то может подскочить до +30.

Суббота-воскресенье подарят много солнца, а осадки – маловероятны. Дожди возможны разве что в Карпатах и ​​затронут северные районы Сумской и Черниговской областей.

В Киеве 24-25 июля ожидается солнечная сухая погода с температурой воздуха 25-27 градусов.

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Суббота

В тренде
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Украинцев ждет лютая зима 2021-2022. Фото: REUTERS/Danish Ismail

Воскресенье

Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что Украину ждут новые волны жары, причем тепло будет не обязательно летом.

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А 22 июля в курортной Кирилловке мощный торнадо попал на видео.

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