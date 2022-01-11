Не поможет даже вакцинация? Какая смертность от COVID-19 будет в Украине в 2022 году

До конца года в стране планируют сделать вакцинацию 70% взрослого населения

В Украине за сутки зафиксировали больше 5 000 новых подтвержденных случаев COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

В Украине за 2022 год от коронавируса могут умереть 100 тысяч людей. Показатели смертность будут зависеть от темпов вакцинальной кампании.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет BBC NEWS.

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Детали

"Когда мы говорим о смертности, эти показатели будут зависеть от довольно большого количества факторов. Основным из них количество вакцинаций. По данным научных исследований, прививка защищает от тяжелого течения болезни и смерти. У нас достаточно амбициозные планы по вакцинации – по крайней мере 70% взрослого населения до конца 2022 года", – утверждает Игорь Кузин.

Количество смертей будет зависеть от темпов вакцинальной кампании.

"Мы не ожидаем, что 2022 год будет хуже, чем 2021 год по количеству новых случаев или количеству смертей. По прогнозу в 100 тысяч смертей от ковида в 2022 году – это несколько завышенные прогнозы. Это самый плохой сценарий", – добавил Игорь Кузин.

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Коронавирус в Украине

За минувшие сутки, 10 января, в Украине зафиксировано 5429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 915 человек;

летальных исходов – 219;

выздоровело – 7761 человек.

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