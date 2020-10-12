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"Не понимает, что с ним случилось": Балуха перевели из реанимации в нейрохирургию

12 октября, 17:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

От врачей пришли хорошие новости – Балух потихоньку идет на поправку

Активист Владимир Балух недавно вышел из комы, состояние его здоровья улучшается и он уже переведен из реанимации в нейрохирургическое отделение.

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Об этом сообщила в Facebook народный депутат Ирина Геращенко.

По ее словам, для потерпевшего сейчас особенно опасен коронавирус, поэтому к нему никого не пускают.

"Хорошие новости от врачей В.Балуха: "Володю сегодня, наконец, после более чем месячного пребывания в реанимации, переводят в нейрохирургию. Он еще не понимает полностью, что с ним, что с ним произошло, где он находится. Посещать Володю пока нельзя, в том числе из-за карантина и опасности COVID, потому что для него это очень опасно", – написала Геращенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", на активиста и бывшего политзаключенного напали в киевском Гидропарке. В полицию поступило сообщение от врача больницы скорой помощи, что у него находится избитый пациент – им оказался Балух. Стало известно, что, помимо ссадин, у него сломаны ключица и рука. Также у него пропал мобильный телефон и банковские карты. В свою очередь нардеп Николай Княжицкий сообщал со слов свидетелей инцидента, что причиной нападения на активиста стало замечание на украинском языке русскоговорящей компании. Было открыто уголовное производство по статье "Разбой". 18 сентября подозреваемый в нападении на Балуха был задержан и ему избрали меру пресечения.

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В полиции рассказали, кто избил Балуха. Активист встречался с бывшими политзаключенными в Гидропарке в ресторане, после чего пошел в другое заведение, но там у него возник конфликт с мужчиной.

Все подробности в спецтеме Нападение на Владимира Балуха

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Ирина Геращенко Балух

Источник: Сегодня

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