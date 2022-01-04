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Не праздновали. На Новый год боевики на Донбассе усиливали позиции – разведка

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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4 января, 15:18
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Оккупанты разместили дополнительных разведчиков и снайперов вдоль линии разграничения
Боевики наращивают силы на Донбассе.
Боевики наращивают силы на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

За период новогодних праздников боевики на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.

"Под руководством офицеров ВС РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил", – информирует украинская разведка.

На Донбасс завозят российскую технику

Как сообщала разведка в конце декабря, на оккупированные территории Донбасса завозят из России товары военного назначения. Их снабжение скрывают под видом "гуманитарного конвоя".

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По данным украинских разведчиков, в течение декабря на Донбассе оккупанты наращивали боевые возможности.

В армейские корпуса с территории РФ скрыто завозили железнодорожным и автомобильным транспортом:

  • горючее,
  • боевую технику,
  • вооружение и боеприпасы,
  • средства радиоэлектронной борьбы,
  • беспилотные летательные аппараты.

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