Не праздновали. На Новый год боевики на Донбассе усиливали позиции – разведка

Оккупанты разместили дополнительных разведчиков и снайперов вдоль линии разграничения

Боевики наращивают силы на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

За период новогодних праздников боевики на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.

"Под руководством офицеров ВС РФ проводятся тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил", – информирует украинская разведка.

На Донбасс завозят российскую технику

Как сообщала разведка в конце декабря, на оккупированные территории Донбасса завозят из России товары военного назначения. Их снабжение скрывают под видом "гуманитарного конвоя".

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По данным украинских разведчиков, в течение декабря на Донбассе оккупанты наращивали боевые возможности.

В армейские корпуса с территории РФ скрыто завозили железнодорожным и автомобильным транспортом:

горючее,

боевую технику,

вооружение и боеприпасы,

средства радиоэлектронной борьбы,

беспилотные летательные аппараты.

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