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Не приготовила ужин: в Житомирской области мужчина до полусмерти избил маму

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
22 октября, 13:29
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Это не первый случай в семье. Сын женщины более 20 раз привлекался к административной ответственности
Мужчина жестоко избил маму. Фото: коллаж "Сегодня"
Мужчина жестоко избил маму. Фото: коллаж "Сегодня"

В Житомирской области суд вынес приговор 49-летнему мужчине, который жестоко избил 74-летнюю мать. Также он разбил газовое оборудование и в результате этого произошла утечка газа.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Детали ЧП

В июле 2021 года 49-летний житель Житомирского района пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, затеял ссору с мамой, так как не увидел ужин на столе.

В результате за это мужчина набросился на 74-летнюю женщину и избил ее кухонной утварью. Пострадавшая получила легкие телесные повреждения.

После этого мужчина расшатал арматуру газового счетчика, из-за чего произошла утечка газа во весь подъезд, в результате чего газовая служба на определенный период отключила от газоснабжения другие квартиры.

Это не первый случай побоев

Как сообщили в прокуратуре, это не первый случай, когда мать страдала от побоев. В течение последних двух лет мужчина более 20 раз привлекался к административной ответственности за домашнее насилие.

Что грозит мужчине?

Мужчину признали виновным в причинении умышленного легкого телесного повреждения и совершении грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 296 УК Украины) и назначено наказание в виде ареста сроком на два месяца.

Домашнее насилие

Около 45 % населения Украины подвергается насилию – физическому, сексуальному или психического – и большинство из них – женщины. Проблема насилия всегда была окружена молчанием. Также в начале 2020 года в Украине почти не было приютов для женщин, которые подвергаются домашнему насилию.

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