Не проездил и две недели. Подростки разбили новый поезд "Укрзализныци" (фото)

Новый "Дунайский экспресс" сообщением Одесса – Измаил, который начал курсировать 20 ноября, забросали камнями
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Видеорегистратор зафиксировал, как группа подростков в Одессе, близ Иванковского путепровода, забрасывала совершенно новый дизель-поезд камнями. В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда.
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Фото: УЗ
Об инциденте уже сообщили в Национальную полицию. В результате происшествия никто не пострадал. Ущерб подсчитывается.
"Укрзализныця возмущена такими действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, который тысячи жителей Одесской области ждали многие годы" , – говорится в заявлении УЗ.
Что известно о новом поезде
- Он курсирует каждый день между Измаилом и Одессой и делает остановки на станциях: Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.
- Его разработали на Крюковском вагоностроительном заводе ДПКР-3.
- Максимальная скорость поезда – 140 км/ч.
- В составе поезда 3 вагона – 170 мест.
- У поезда есть современные элементы интерьера и экстерьера, он предназначен для перевозки маломобильных пассажиров.
- Поезд будет курсировать ежедневно.
- Стоимость билета –189 грн.
Раньше мы писали:
- "Укрзализныця" запускает поезд по самому длинному маршруту Мариуполь – Рахов. Он начнет действовать с 12 декабря.
- "Укрзализныця" возобновила рейсы в Европу. Сейчас украинцы могут путешествовать в пять европейских стран.