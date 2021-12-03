Не проездил и две недели. Подростки разбили новый поезд "Укрзализныци" (фото)

Группа малолетних хулиганов по непонятным причинам начала швырять камни в дизель-поезд

УЗ уже обратилась в полицию из-за нападения хулиганов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый "Дунайский экспресс" сообщением Одесса – Измаил, который начал курсировать 20 ноября, забросали камнями

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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Видеорегистратор зафиксировал, как группа подростков в Одессе, близ Иванковского путепровода, забрасывала совершенно новый дизель-поезд камнями. В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда.

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Фото: УЗ

Об инциденте уже сообщили в Национальную полицию. В результате происшествия никто не пострадал. Ущерб подсчитывается.

"Укрзализныця возмущена такими действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, который тысячи жителей Одесской области ждали многие годы" , – говорится в заявлении УЗ.

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Что известно о новом поезде

Он курсирует каждый день между Измаилом и Одессой и делает остановки на станциях: Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.

Его разработали на Крюковском вагоностроительном заводе ДПКР-3.

Максимальная скорость поезда – 140 км/ч.

В составе поезда 3 вагона – 170 мест.

У поезда есть современные элементы интерьера и экстерьера, он предназначен для перевозки маломобильных пассажиров.

Поезд будет курсировать ежедневно.

Стоимость билета –189 грн.

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