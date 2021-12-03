Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Шахтер - Львов: онлайн 💡 Нововведения декабря 💸 Тысяча Зеленского
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Не проездил и две недели. Подростки разбили новый поезд "Укрзализныци" (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
3 декабря, 16:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Группа малолетних хулиганов по непонятным причинам начала швырять камни в дизель-поезд
УЗ уже обратилась в полицию из-за нападения хулиганов.
УЗ уже обратилась в полицию из-за нападения хулиганов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый "Дунайский экспресс" сообщением Одесса – Измаил, который начал курсировать 20 ноября, забросали камнями

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Реклама

Видеорегистратор зафиксировал, как группа подростков в Одессе, близ Иванковского путепровода, забрасывала совершенно новый дизель-поезд камнями. В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда.

Реклама

Фото: УЗ

Об инциденте уже сообщили в Национальную полицию. В результате происшествия никто не пострадал. Ущерб подсчитывается.

"Укрзализныця возмущена такими действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, который тысячи жителей Одесской области ждали многие годы" , – говорится в заявлении УЗ.

Реклама

Что известно о новом поезде

  • Он курсирует каждый день между Измаилом и Одессой и делает остановки на станциях: Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.
  • Его разработали на Крюковском вагоностроительном заводе ДПКР-3.
  • Максимальная скорость поезда – 140 км/ч.
  • В составе поезда 3 вагона – 170 мест.
  • У поезда есть современные элементы интерьера и экстерьера, он предназначен для перевозки маломобильных пассажиров.
  • Поезд будет курсировать ежедневно.
  • Стоимость билета –189 грн.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор раздела "Украина"

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

3 декабря 1991. Новоизбранному президенту Украины Леониду Кравчуку позвонил с поздравлениями президент США Джордж Буш...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

77 309

заболело за неделю в Украине

-20%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.29

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.94

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять