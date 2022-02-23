Не пускают украинцев: кафиры в Крыму закрыли КПВВ

В Крыму оккупанты ограничили выезд и въездграждан с полуострова на подконтрольную территории Украины. Это касается КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".
Об этом сообщила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.
Въезд
Денисова проинформировала, что за последние два часа оккупанты не пропустили в Крым около полусотни украинцев. Беспрепятственно пропускают только тех, у кого есть российские паспорта.
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Выезд
По словам омбудсменки, выехать из Крыма сейчас невозможно. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке. Однако украинские пограничники говорят, что КПВВ со стороны подконтрольной территории работают в штатном режиме. Денисова подчеркнула, что Россия нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах, ограничивая передвижение людей. Она призвала отреагировать нс это международное сообщество.
Что говорят в Госпогранслужбе?
В Херсонском пограничном отряде заявили, что по состоянию на 20:00 на админгранице с временно оккупированным Крымом контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" продолжают работать в штатном режиме. Там тоже отметили, что ближе к вечеру участились случаи отказа в пропуске на территорию Крыма граждан Украины оккупационными силовыми структурами.
"Государственная пограничная служба Украины продолжает отслеживать ситуацию на админгранице с временно оккупированным Крымом", — сообщили в Госпогранслужбе.
Угроза вторжения РФ
- В Минобороны Украины допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Президент США Джо Байден предупредил Украину, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть в том числе и на Киев.
- Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч человек.
- 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- 22 февраля "депутат" так называемого народного совета самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".