"Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей". Порошенко после обливания зеленкой обратился к Зеленскому

Пятого президента Украины Петра Порошенко сегодня облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к Кабмину

Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, которого сегодня облили зеленкой, сразу после участия в Марше патриотов выступил на Певческом поле. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Реклама

На сайте партии опубликовали обращение Порошенко.



"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю – страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой", – сказал Порошенко.



Полиция уже задержала нападавшего, им оказался 22-летний уроженец Черниговщины. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.

Что произошло

Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к Кабмину.

Позже появилось фото задержанного мужчины, который облил Порошенко. Как оказалось, мужчину зовут Юрий, он 1999 года рождения, из Козельца (Черниговская область).

По данному факту следователь Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Реклама

Ранее мы писали, что: