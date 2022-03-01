Не сдались оккупанту — жители Купянска подняли украинский флаг над мэрией

Ранее городской глава сдал город агрессору

Флаг Украины над оккупированным Купянском / Коллаж "Сегодня"

Над зданием мэрии городя Купянск Харьковской области взвился флаг Украины. Населенный пункт до сих пор находится под контролем оккупанта. Но местные жители всеми силами выступают против внедрения порядков противника.

Во время поднятия сине-желтого знамени люди радостно аплодировали, пели национальный гимн и скандировали: "Украина, Украина!". В руках у некоторых также были картонные копии украинского флага.

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Тем временем российские захватчики открыли стрельбу, чтобы разогнать мирных жителей. Безоружным людям пришлось прятаться от пуль в жилых кварталах.

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Напомним, 27-го февраля российские войска вошли в Купянск.

В тот же день городской глава Геннадий Мацегора сдал город оккупантам. За это он получил подозрение в госизмене и был задержан.