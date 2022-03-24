Несмотря на обстрелы: в Киев прибыли председатели парламентов Литвы, Латвии и Эстонии

С ними встретился президент нашего государства Владимир Зеленский. Он отметил важность их визита в Украину, несмотря на сложную ситуацию, возникшую из-за российского вторжения

В столицу Украины прибыли председатели парламентов Литвы, Латвии и Эстонии. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киев приехали председатели парламентов Литвы, Латвии и Эстонии, несмотря на массовые обстрелы в стране. С ними провел встречу президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщили на сайте президента Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Саэйма Латвийской Республики Инарой Мурниеце, спикером Сеймаса Литовской Республики Викторией Чмилите-Нильсен и председателем Рийгикога Эстонской Республики Юри Ратасом, прибывшими в Киев.

Глава нашего государства отметил важность их визита в Украину, несмотря на сложную ситуацию, возникшую из-за российского вторжения.

"С первых часов вы с нами – на уровне лидеров, на уровне народов. Поэтому мы вам благодарны. В Украине все это понимают, все это ценят. Высшее доверие у народа Украины – к вашим странам и Польше, это правда. Это отвечает тем шагам, которые вы сделали навстречу Украине", – сказал Зеленский.

Также президент высоко оценил подписание в Киеве совместного заявления глав парламентов Украины, Эстонии, Латвии и Литвы в поддержку нашего государства.

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Зеленский также выразил благодарность за подписание совместного заявления "О безотлагательной необходимости модернизации ПВО Украины", к которому присоединились представители парламентов Литвы, Латвии и Эстонии.

Кроме того, глава государства проинформировал глав парламентов Литвы, Латвии и Эстонии о последствиях полномасштабного российского вторжения в Украину, отметив, что российские войска целенаправленно атакуют гражданское население и уничтожают мирную инфраструктуру. Агрессор пытается осаждать крупные города, такие как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы, и создает гуманитарную катастрофу во многих населенных пунктах.

Зеленский отметил, что для эффективной защиты граждан, в частности мирного населения, Украина нуждается в вооружении – средствах ПВО, самолетах и бронетехники.

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Глава государства также отметил важность дальнейшего ужесточения санкций против России, в частности введение полного эмбарго на любую торговлю с РФ и Беларусью, а также отключение от системы SWIFT всех российских банков. Это лишит российскую военную машину финансирования и заставит Москву искать мир.

Владимир Зеленский провел встречу с председателями парламентов Литвы, Латвии и Эстонии. Фото: president.gov.ua

Трамп собирается приехать в Киев – Арахамия

Экс-президент США Дональд Трамп планирует посетить Киев в сопровождении нескольких соратников-конгрессменов из Республиканской партии. Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, такой визит станет демонстрацией поддержки всему украинскому народу.