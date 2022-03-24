Несмотря на обстрелы: в Киев прибыли председатели парламентов Литвы, Латвии и Эстонии

В Киев приехали председатели парламентов Литвы, Латвии и Эстонии, несмотря на массовые обстрелы в стране. С ними провел встречу президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщили на сайте президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Саэйма Латвийской Республики Инарой Мурниеце, спикером Сеймаса Литовской Республики Викторией Чмилите-Нильсен и председателем Рийгикога Эстонской Республики Юри Ратасом, прибывшими в Киев.
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Глава нашего государства отметил важность их визита в Украину, несмотря на сложную ситуацию, возникшую из-за российского вторжения.
"С первых часов вы с нами – на уровне лидеров, на уровне народов. Поэтому мы вам благодарны. В Украине все это понимают, все это ценят. Высшее доверие у народа Украины – к вашим странам и Польше, это правда. Это отвечает тем шагам, которые вы сделали навстречу Украине", – сказал Зеленский.
Также президент высоко оценил подписание в Киеве совместного заявления глав парламентов Украины, Эстонии, Латвии и Литвы в поддержку нашего государства.
Зеленский также выразил благодарность за подписание совместного заявления "О безотлагательной необходимости модернизации ПВО Украины", к которому присоединились представители парламентов Литвы, Латвии и Эстонии.
Кроме того, глава государства проинформировал глав парламентов Литвы, Латвии и Эстонии о последствиях полномасштабного российского вторжения в Украину, отметив, что российские войска целенаправленно атакуют гражданское население и уничтожают мирную инфраструктуру. Агрессор пытается осаждать крупные города, такие как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы, и создает гуманитарную катастрофу во многих населенных пунктах.
Зеленский отметил, что для эффективной защиты граждан, в частности мирного населения, Украина нуждается в вооружении – средствах ПВО, самолетах и бронетехники.
Глава государства также отметил важность дальнейшего ужесточения санкций против России, в частности введение полного эмбарго на любую торговлю с РФ и Беларусью, а также отключение от системы SWIFT всех российских банков. Это лишит российскую военную машину финансирования и заставит Москву искать мир.
Владимир Зеленский провел встречу с председателями парламентов Литвы, Латвии и Эстонии. Фото: president.gov.ua
Трамп собирается приехать в Киев – Арахамия
Экс-президент США Дональд Трамп планирует посетить Киев в сопровождении нескольких соратников-конгрессменов из Республиканской партии. Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, такой визит станет демонстрацией поддержки всему украинскому народу.
"Мы слышим, что бывший президент США Дональд Трамп планирует посетить Киев вместе с парой конгрессменов-республиканцев, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине. Это хороший знак. Политики начинают прислушиваться к тому, что поддерживают американские граждане, и они поддерживают предоставление дополнительного оружия отважным украинским военным", – отметил "слуга народа".
Арахамия выразил надежду, что американские политики примут решение о дополнительном оружии для Украины.