"Не теряем достоинства": в Киеве почтили память Небесной сотни (фото, видео)

В субботу, 21 ноября, в Киеве на Майдане семьи Небесной сотни чтят память погибших во время Революции Достоинства.
Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня".
Шествие стартовало от начала Аллеи Героев Небесной Сотни, возле временного мемориала проводят молебен.
После окончания шествия должна состояться молитва за Украину у временного мемориала Героям Небесной Сотни у креста.
Инициатива участников акции направлена на то, чтобы напомнить украинцам о событиях, которые унесли не одну жизнь.
Также мы писали о том, что сегодня состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни от имени президента Украины Владимира Зеленского.
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