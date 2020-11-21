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"Не теряем достоинства": в Киеве почтили память Небесной сотни (фото, видео)

21 ноября, 17:11

Игорь Рец , Юлия Ляхова

Шествие стартовало от начала Аллеи Героев Небесной сотни

В субботу, 21 ноября, в Киеве на Майдане семьи Небесной сотни чтят память погибших во время Революции Достоинства.

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Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

Шествие стартовало от начала Аллеи Героев Небесной Сотни, возле временного мемориала проводят молебен.

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После окончания шествия должна состояться молитва за Украину у временного мемориала Героям Небесной Сотни у креста.

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Инициатива участников акции направлена на то, чтобы напомнить украинцам о событиях, которые унесли не одну жизнь.

Также мы писали о том, что сегодня состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни от имени президента Украины Владимира Зеленского.

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