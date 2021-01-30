Українська
$ 28,19
34,1
  1. Последние новости Украины

Не то, на чем должно зарабатывать государство: Зеленский заявил о бесплатной вакцинации украинцев

30 января, 16:28

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он обсудил это с министром здравоохранения Степановым

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что вакцинация украинцев против коронавируса должна быть бесплатной.

Реклама

Про это сообщает пресс-служба ОПУ.

"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это то защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир", – отметил президент в ходе встречи с главой МОЗ Максимом Степановым.

Зеленский считает, что для большинства украинцев вакцинация может ударить по кошельку. Он отметил, что вакцина против COVID-19 – не то, на чем должно зарабатывать государство.

В то же время он поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19. Вакцинация в Украине будет добровольной.

В тренде
Закон о регистрации вакцин от COVID-19: в чем его важность для Украины
Реклама

"У нас всегда идут споры касательно уже известных вакцин. Но на этот раз говорится не только о национальных программах, говорится о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты. Получить вакцину против коронавируса – это не просто уберечься самому и избавиться от надоедливых масок. Это также забота о всем населении, это вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни и восстановим мировые коммуникации", – отметил президент.

Напомним, массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется в Украине через четыре месяца.

Ранее мы сообщали, что европейская комиссия приняла решение ввести экспортный контроль за вакцинами от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцинация вакцина Владимир Зеленский коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Коллекторы в законе": как теперь будут "выбивать долги" и можно ли будет защититьсяЭкономика
В сельских колодцах появилась горячая вода – под Житомиром напуганы аномалией
В сельских колодцах появилась горячая вода – под Житомиром напуганы аномалиейУкраина
Шантажируют и доводят до самоубийства: как не стать жертвой коллектора
Шантажируют и доводят до самоубийства: как не стать жертвой коллектораУкраина
Только 39% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19: Степанов объяснил причину
Только 39% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19: Степанов объяснил причинуУкраина
Что изменится с 1 февраля: список нововведений
Что изменится с 1 февраля: список нововведенийУкраина
У Путина ответили на призыв
У Путина ответили на призыв "забрать Донбасс домой"Россия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять