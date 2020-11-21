Коронавирус не попал в ТОП-5. От чего умирали украинцы в 2020 году

В Украине в январе-сентябре умерли 426 687 человек.
Согласно данным Государственной службы статистики, от коронавируса из них умерли 4300 человек, однако у 228 умерших вирус был нет идентифицирован.
За этот период украинцы умирали от таких болезней:
- ишемическая болезнь сердца – 199 095 человек;
- инсульт – 55 876 человек;
- злокачественные новообразования – 57 983 человека;
- болезни органов пищеварения – 17 269 человек;
- грипп и пневмония – 4820 человек;
- болезни нервной системы – 3188 человек;
- ВИЧ – 2268 человек;
- туберкулез – 2248 человек;
- болезни мочеполовой системы – 1957 человек;
- сахарный диабет – 1505 человек.
Также высокий уровень смертности и от внешних причин:
- путем самоубийства – 4708 человек;
- в результате ДТП – 2753 человека;
- в результате случайного утопления – 1259 человек;
- от случайного отравления токсичными веществами – 1136 человек;
- в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 993 человека;
- от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени – 757 человек.
К слову, по словам врачей, в Украине молодеет смертность от коронавируса. Если раньше умирали преимущественно пенсионеры, то сейчас нередко погибают люди в возрасте 30+.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк