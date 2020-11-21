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Коронавирус не попал в ТОП-5. От чего умирали украинцы в 2020 году

21 ноября, 14:51

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Наибольшее количество смертей зафиксировали от ишемической болезни сердца

В Украине в январе-сентябре умерли 426 687 человек.

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Согласно данным Государственной службы статистики, от коронавируса из них умерли 4300 человек, однако у 228 умерших вирус был нет идентифицирован.

За этот период украинцы умирали от таких болезней:

В тренде
В Винниках "нештатная ситуация с кислородом" в госпитале: пациентов с COVID-19 эвакуируют
  • ишемическая болезнь сердца – 199 095 человек;
  • инсульт – 55 876 человек;
  • злокачественные новообразования – 57 983 человека;
  • болезни органов пищеварения – 17 269 человек;
  • грипп и пневмония – 4820 человек;
  • болезни нервной системы – 3188 человек;
  • ВИЧ – 2268 человек;
  • туберкулез – 2248 человек;
  • болезни мочеполовой системы – 1957 человек;
  • сахарный диабет – 1505 человек.

Также высокий уровень смертности и от внешних причин:

  • путем самоубийства – 4708 человек;
  • в результате ДТП – 2753 человека;
  • в результате случайного утопления – 1259 человек;
  • от случайного отравления токсичными веществами – 1136 человек;
  • в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 993 человека;
  • от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени – 757 человек.

К слову, по словам врачей, в Украине молодеет смертность от коронавируса. Если раньше умирали преимущественно пенсионеры, то сейчас нередко погибают люди в возрасте 30+.

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украинцы туберкулез инсульт пневмония
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