Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⛔ Кровавые "протесты" ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Не только COVID-19? В Минздраве объяснили массовую дистанционку в школах Украины

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 января, 20:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дистанционное образование позволяет уменьшить не только риск инфицирования детей, но и уменьшить мобильность взрослого населения, которое часто сопровождает детей в учебные заведения
В Украине школьники массово уходят на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине школьники массово уходят на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"

В школах Украины вводят дистанционное обучение не только из-за вспышки коронавируса, но гриппа, а также ОРВИ, которые совпадают с новой волной заболеваний из-за штамма "Омикрон".

Об этом сообщили в Минздраве, передает "РБК-Украина".

Реклама

Школьники уходят на дистанционку

Как рассказали в Минздраве, в украинских школах из-за гриппа наблюдается отсутствие детей. Циркуляция вируса гриппа связана с сезонным подъемом заболеваемости, а также совпадает с новой волной "Омикрона".

Поэтому дистанционная форма обучения может быть введена как элемент противодействия сезонной вспышки гриппа и ОРВИ. Кроме того, дистанционное образование позволяет уменьшить не только риск инфицирования детей, но и уменьшить мобильность взрослого населения, которое часто сопровождает детей в учебные заведения.

Дети часто болеют

На сегодняшний день в Украине среди детей наблюдается резкий рост количества случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Реклама

В Минздраве подчеркнули, что эффективным средством профилактики коронавирусной болезни все еще остается вакцинация. Также необходимо носить защитные маски, мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, держать дистанцию и избегать скопления людей.

Уйдут ли школы и ВУЗы в Киеве на "дистанционку"

Рост заболеваемости в Украине вносит новые коррективы в работу ВУЗов и школ. Например, в некоторых ВУЗах нам рассказали, что переходят на дистанционное обучение. Как оказалось, такое распоряжение в учебных заведениях согласовали в аккурат ко Дню студента.

"Приказ по университету с 25 января. До этого было смешанное обучение: часть студентов, например, первокурсники, приходили на занятия, часть – учились онлайн", – рассказали нам преподаватели киевского университета им. Бориса Гринченко.

Ситуация в школах несколько иная. В большинстве регионов они работают и дети посещают занятия. На "дистанционку" ушли те классы, где у школьников выявили COVID-19.

Реклама

Например, так ситуацию охарактеризовали столичные чиновники, курирующие сферу образования:

"Наблюдается рост заболеваемости и это тревожная тенденция, хоть количество больных не критически высокое. Из 320 тыс. учеников и учителей болеют чуть больше 1,5 тысячи".

В свою очередь, киевские педагоги нам рассказали, что "школы держатся до последнего".

"Например, нам директор сказал, что хоть часть детей и болеют, ушли на дистанционку, но все равно нет оснований уходить всей школой в онлайн. По крайней мере – пока что", – говорят учителя.

Подобная тенденция наблюдается и в регионах.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Из-за отца? В Харькове дочь криминального авторитета покончила с собой Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Будет бороться? Зам Кличко Пантелеев ответил на подозрение полиции – интервью Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Будет бороться? Зам Кличко Пантелеев ответил на подозрение полиции – интервью Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
31 января. Джозеф Брэди. В этот день 61 год назад американский нейробиолог Джозеф Брэди отправил в первый космический полет своего воспитанника - шимпанзе Хэма...
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

194 125

заболело за неделю в Украине

+75%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.78

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

32.03

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять