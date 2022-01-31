Не только COVID-19? В Минздраве объяснили массовую дистанционку в школах Украины

Дистанционное образование позволяет уменьшить не только риск инфицирования детей, но и уменьшить мобильность взрослого населения, которое часто сопровождает детей в учебные заведения

В Украине школьники массово уходят на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"

В школах Украины вводят дистанционное обучение не только из-за вспышки коронавируса, но гриппа, а также ОРВИ, которые совпадают с новой волной заболеваний из-за штамма "Омикрон".

Об этом сообщили в Минздраве, передает "РБК-Украина".

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Школьники уходят на дистанционку

Как рассказали в Минздраве, в украинских школах из-за гриппа наблюдается отсутствие детей. Циркуляция вируса гриппа связана с сезонным подъемом заболеваемости, а также совпадает с новой волной "Омикрона".

Поэтому дистанционная форма обучения может быть введена как элемент противодействия сезонной вспышки гриппа и ОРВИ. Кроме того, дистанционное образование позволяет уменьшить не только риск инфицирования детей, но и уменьшить мобильность взрослого населения, которое часто сопровождает детей в учебные заведения.

Дети часто болеют

На сегодняшний день в Украине среди детей наблюдается резкий рост количества случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

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В Минздраве подчеркнули, что эффективным средством профилактики коронавирусной болезни все еще остается вакцинация. Также необходимо носить защитные маски, мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, держать дистанцию и избегать скопления людей.

Уйдут ли школы и ВУЗы в Киеве на "дистанционку"

Рост заболеваемости в Украине вносит новые коррективы в работу ВУЗов и школ. Например, в некоторых ВУЗах нам рассказали, что переходят на дистанционное обучение. Как оказалось, такое распоряжение в учебных заведениях согласовали в аккурат ко Дню студента.

"Приказ по университету с 25 января. До этого было смешанное обучение: часть студентов, например, первокурсники, приходили на занятия, часть – учились онлайн", – рассказали нам преподаватели киевского университета им. Бориса Гринченко.

Ситуация в школах несколько иная. В большинстве регионов они работают и дети посещают занятия. На "дистанционку" ушли те классы, где у школьников выявили COVID-19.

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Например, так ситуацию охарактеризовали столичные чиновники, курирующие сферу образования: