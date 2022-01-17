Не только изменили, но и уничтожили ресурсы. Что сделали хакеры с украинскими сайтами

К делу привлекли международных экспертов, чтобы установить откуда поступила атака

В ходе атаки была поражена ІТ-инфраструктура органов государственной власти / Коллаж "Сегодня"

Киберполиция вместе с международными экспертами устанавливают источники происхождения кибератак на государственные веб-сайты, которая произошла ночью с 13 на 14 января. 95% сайтов, которые тогда пострадали, уже возобновили свою работу.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Восстановление ресурсов продолжается

Ряд внешних информационных ресурсов хакеры уничтожили в ручном режиме. А то, что они это сделали в краткие сроки, свидетельствует о координации их действий.

Установлено, что в ходе кибератаки были изменены страницы сайтов и поражена ІТ-инфраструктура органов государственной власти. Они использовали продукты одного и того же разработчика. Указанный разработчик тоже пострадал в ходе кибератаки.

Сейчас отрабатывается версия комбинации трех векторов атаки:

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supply chain attack,

эксплуатация уязвимостей OctoberCMS,

Log4j.

Кто помогает искать хакеров

Фиксируются DDOS-атаки на ряд пострадавших органов государственной власти. Рабочая группа привлекла международных экспертов, чтобы установить откуда поступила атака.

Также проверяется версия об использовании программы, которая уничтожает данные.

Что известно про атаки

Ночью с 13 на 14 января хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины.

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Утром 14 января не работали сайты:

Кабмина;

МИД Украины;

ГСЧС Украины;

Минобразования Украины;

Минспорта;

Минэнерго;

Минагрополитики;

"Дії".

Всего пострадали около 70 сайтов. Все они работали в штатном режиме. Правоохранители уже начали расследование, а в Минкульте даже рассказали, что за атаками стоит Россия.

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