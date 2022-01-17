Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Не только изменили, но и уничтожили ресурсы. Что сделали хакеры с украинскими сайтами

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 января, 18:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
К делу привлекли международных экспертов, чтобы установить откуда поступила атака
В ходе атаки была поражена ІТ-инфраструктура органов государственной власти / Коллаж "Сегодня"
В ходе атаки была поражена ІТ-инфраструктура органов государственной власти / Коллаж "Сегодня"

Киберполиция вместе с международными экспертами устанавливают источники происхождения кибератак на государственные веб-сайты, которая произошла ночью с 13 на 14 января. 95% сайтов, которые тогда пострадали, уже возобновили свою работу.

Об этом сообщает МВД Украины.

Реклама

Восстановление ресурсов продолжается

Ряд внешних информационных ресурсов хакеры уничтожили в ручном режиме. А то, что они это сделали в краткие сроки, свидетельствует о координации их действий.

Установлено, что в ходе кибератаки были изменены страницы сайтов и поражена ІТ-инфраструктура органов государственной власти. Они использовали продукты одного и того же разработчика. Указанный разработчик тоже пострадал в ходе кибератаки.

Сейчас отрабатывается версия комбинации трех векторов атаки:

Реклама
  • supply chain attack,
  • эксплуатация уязвимостей OctoberCMS,
  • Log4j.

Кто помогает искать хакеров

Фиксируются DDOS-атаки на ряд пострадавших органов государственной власти. Рабочая группа привлекла международных экспертов, чтобы установить откуда поступила атака.

Также проверяется версия об использовании программы, которая уничтожает данные.

Что известно про атаки

Ночью с 13 на 14 января хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины.

Реклама

Утром 14 января не работали сайты:

  • Кабмина;
  • МИД Украины;
  • ГСЧС Украины;
  • Минобразования Украины;
  • Минспорта;
  • Минэнерго;
  • Минагрополитики;
  • "Дії".

Всего пострадали около 70 сайтов. Все они работали в штатном режиме. Правоохранители уже начали расследование, а в Минкульте даже рассказали, что за атаками стоит Россия.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В аэропорту "Киев" встречают Порошенко – он выступает перед сторонниками Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Праздник закончился. В Киеве разбирают главную елку страны – репортаж (фото, видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Киев вечером застыл в пробках: где не проехать (карта) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

55 088

заболело за неделю в Украине

+96%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.95

Российский рубль (₽)

0.3643

Евро (€)

31.99

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять