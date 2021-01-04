Не только Павел Шеремет: 5 предполагаемых жертв режима Лукашенко

10 лет назад "эскадрон смерти" уже обвиняли в убийстве коллеги белорусского журналиста

4 января 2021 года принесло неожиданные новости в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.Как сообщает EUObserver со ссылкой на записи разговоров экс-главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева, убийство журналиста готовили секретные службы Беларуси по приказу Александра Лукашенко.

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Такая версия кажется правдоподобной по одной простой причине: "последнего диктатора Европы" уже не раз обвиняли в устранении политических оппонентов. В том числе в похищении и убийстве коллеги Павла Шеремета, оператора минского корпункта Общественного российского телевидения Дмитрия Завадского. Впрочем, обо всем по порядку.

Юрий Захаренко

Страшный счет оппозиционеров, предположительно убитых по приказу Александра Лукашенко, открылся сразу тремя именами в 1999 году. Первым пропал экс-глава МВД в 1994-1995 годах Юрий Захаренко.

Из органов он был уволен 16 октября 1995 года с официальной формулировкой "за допущенное грубое нарушение финансовой дисциплины, выразившееся в нецелевом использовании бюджетных средств". Неофициально – за то, что не стеснялся критиковать Лукашенко как президента и как человека лично и на камеру. После перехода в оппозицию совместно с полковником Владимиром Бородачом создал Конгресс офицеров Беларуси, которому симпатизировали многие провластные силовики, а на выборах 1999 года поддерживал оппозиционного экс-премьера Михаила Чигиря.

Захаренко пропал 7 мая 1999 года: его затолкали в автомобиль на столичной улицу Жуковского и, как пишут в протоколах, увезли в неизвестном направлении. По версии Александра Лукашенко, Захаренко был убит украинскими бизнес-партнерами из-за крупного долга.

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А вот авторы фильма "Крестный батько" обвинили в похищении и убийстве экс-главы МВД самого главу государства. По информации бывшего соратника оппозиционера Бородача, тело Захаренко было уничтожено в крематории Северного кладбища Минска.

Геннадий Карпенко

Но есть и другая версия: якобы первой жертвой режима Александра Лукашенко стал Геннадий Карпенко – ученый в области технологии новых материалов и заместитель председателя ВС республики. Оппозиционный политик, Карпенко планировал баллотироваться на пост президента Беларуси на выборах 1999 года.

"Внезапную смерть в 1999 году оппозиционного политика Геннадия Карпенко, способного, по данным исследований той поры, составить реальную конкуренцию Лукашенко в борьбе за президентское кресло, ряд исследователей также называют "операцией по устранению". Карпенко резко почувствовал себя плохо после выпитой в ходе делового разговора чашки кофе", – утверждает корреспондент ВВС.

По официальной версии, Карпенко скончался от кровоизлияния в мозг 6 апреля 1999 года.

Виктор Гончар и Анатолий Красовский

16 сентября 1999-го в Минске бесследно пропали политик, экс-депутат Виктор Гончар и его друг, бизнесмен и публицист Анатолий Красовский. У них была привычка ходить в баню – собственно, последний раз их видели, как они выходили из бани поздним вечером 16-го и садились в автомобиль Красовского. Позднее на улице Фабричной нашли следы торможения автомобиля и удара машины о дерево, вокруг валялись осколки пластмассовых рассеивателей авто. Следы крови, найденные на месте аварии, были идентифицированы как принадлежавшие Гончару.

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41-летний Виктор Гончар был в команде Лукашенко до президентских выборов 1996 года. Сперва работал вице-премьером правительства республики Беларусь, избирался в парламент, затем на выборах 1996 года был назначен главой ЦИКа. Находясь на должности председателя Центризбиркома, заявил о будущих фальсификациях, после чего ОМОНовцы буквально выбросили Гончара из его кабинета. А после того, как весной 1999 года на следующих выборах организовал альтернативный ЦИК, был осужден на 10 суток .

Анатолий Красовский спонсировал оппозицию с 1996 года, за что подвергался прессингу властей: за ним следили, телефон бизнесмена прослушивался, а за месяц до исчезновения против него было открыто уголовное дело о подрывной деятельности.

Дмитрий Завадский

7 июля 2000 года оператор минского корпункта ОРТ отправился на служебном автомобиле в аэропорт Минск-2 встречать своего коллегу Павла Шеремета – и больше его никто не видел. Машину позднее обнаружили на парковке аэропорта.

Через два года состоялся суд, на котором двое бывших офицеров МВД Беларуси, Валерий Игнатович и Дмитрий Малик, получили по 10 лет за похищение оператора (убийство на суде доказать не смогли). Милиционеры якобы мстили Завадскому за журналистское расследование, в котором фигурировал Игнатович. Доказательством стала лопата со следами кровью Завадского, которую нашли в автомобиле Игнатовича, но обвиняемые, конечно же, все отрицали.

На процессе были заслушаны свидетельские показания Павла Шеремета, согласно которым причиной смерти Завадского стали материалы на другого силовика – полковника, командира бригады специального назначения внутренних войск МВД республики Дмитрия Павличенко. Якобы они были связаны с преступлениями в Чечне, которые совершили силовики из ближайшего окружения Павличенко.

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Перебежчик Юрий Гаравский – бывший боец спецотряда МВД Беларуси, попросивший в 2018 году политического убежища в Германии, назвал этих людей из окружения Павличенко "эскадроном смерти", который стоит за убийствами Завадского, Захаренко, Красовского и Гончара. При этом Гаравский, с его слов, тоже состоял в этом "эскадроне".

Кстати, одним из вероятных заказчиков убийства Шеремета, озвученных сразу после его гибели, бывшие коллеги журналиста называли лидера Беларуси.

Напомним, что в прошлом месяце Нацполиция Украины также получила свидетельства причастности спецслужб Беларуси к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщили 4 декабря в пресс-службе НПУ.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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