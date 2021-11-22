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Не только штрафы. "Гонщиков" после резонансных ДТП в Харькове ждут новые наказания

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
22 ноября, 16:47
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Меры коснутся тех, кто превышает скорость и ездит по городу свыше 100 километров в час
Полицейские начали прицельный обзвон тех водителей, которые значительно превышают скорость по городу.
Полицейские начали прицельный обзвон тех водителей, которые значительно превышают скорость по городу. / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция начала обзванивать водителей после резонансных ДТП в Харькове. Звонят тем, кто превышает скорость на дорогах.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко на выездном заседании комитета Верховной Рады в Харькове, пишет местный сайт "Vgorode.ua".

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Водителей предупреждают об административной и уголовной ответственности.

"После трагедии в Харькове мы начали прицельный обзвон тех водителей, которые ездят по городу со скоростью свыше 100 километров в час. Таких за октябрь в Харькове было десять, в Киеве – 21. Каждому из них (мы нашли все их телефоны) позвонил патрульный полицейский и предупредил, что езда с такой скоростью, это будет не только штраф, вы еще сможете кого-то сбить и будете сидеть за решеткой", – рассказал Геращенко.

Причина мажорных ДТП

По словам советника главы МВД, в Украине недостаточно сильная законодательная база и "доброта судей".

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"Николаю Харьковскому, который в 14 лет выстрелил женщине в лицо из пневматического пистолета, суд дал всего лишь год условный, а не реальный срок. Штраф, который был уплачен родителями, был не 250 тысяч гривен, а лишь 25 тысяч. Так решила добрая судья", – объяснил Геращенко.

Он также рассказал, что Дмитрий Лысенко, который недавно сбил двух подростков на пешеходном переходе, ранее был привлечен к уголовной ответственности за кражу фотоаппарата.

"Получил в этом году условный срок – год. Был под подозрением по ст. 209 (хранение наркотических средств), однако эксперт не признал почему-то вещества, которые были у него, наркотиками. Плюс был привлечен ответственности за мелкое ДТП. Полиция сработала несколько раз и прокуратура, и другие правоохранительные органы. Однако это не остановило Лысенко от употребления наркотиков и езды за рулем", – добавил Геращенко.

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