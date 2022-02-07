Не Трухин? Мы узнали, кто был за рулем в авто нардепа

Мужчиной в красной футболке, которого зафиксировали камеры за рулем авто нардепа Александра Трухина в день ДТП, был его водитель.
Об этом сайту "Сегодня" сообщили источники в правоохранительных органах.
"Мужчина в красной футболке – по поводу него Трухин сообщал, что это его водитель", – сообщили нам источники.
В свою очередь, по данным ГБР, согласно камерам видеонаблюдения, мужчина в красной футболке находился за рулем Audi A8 как минимум от Полтавы до центра Борисполя.
Далее по теме
"Авария произошла на участке дороги, где демонтированы камеры наблюдения", – сообщила пресс-служба ГБР.
Что за видео
- 1 февраля СМИ опубликовали видео, в котором фигурирует имя народного депутат от "Слуги народа" Александра Трухина. Из видео понятно, что депутат хотел сбежать с места происшествия, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.
- Трухина исключили из партии "Слуга народа". Решение приняла глава партии Елена Шуляк 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение партии.
- Пресс-служба МВД Украины сообщила, что ведомство давно не имеет никакого отношения к делу Трухина, так как почти сразу же передало его в ГБР, выяснив, что участником аварии являлся нардеп.
- В ГБР заявили, что ранее не видели видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовали СМИ.
- Экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что о "пленках" с нардепом Трухиным знали силовики и руководство страны, но их, скорее всего, не найдут. Также он отметил, что, скорее всего, видео уже давно уничтожено.