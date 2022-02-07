Не Трухин? Мы узнали, кто был за рулем в авто нардепа

В правоохранительных органах рассказали сайту "Сегодня", кто мог быть за рулем авто депутата в момент ДТП – что известно

За рулем авто в момент ДТП был не Трухин / Фото: Коллаж: Сегодня

Мужчиной в красной футболке, которого зафиксировали камеры за рулем авто нардепа Александра Трухина в день ДТП, был его водитель.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили источники в правоохранительных органах.

Реклама

"Мужчина в красной футболке – по поводу него Трухин сообщал, что это его водитель", – сообщили нам источники.

В свою очередь, по данным ГБР, согласно камерам видеонаблюдения, мужчина в красной футболке находился за рулем Audi A8 как минимум от Полтавы до центра Борисполя.

"Авария произошла на участке дороги, где демонтированы камеры наблюдения", – сообщила пресс-служба ГБР.

Что за видео