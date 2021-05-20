Не украинский стиль: Зеленский промахнулся с вышиванкой в поздравлении (фото)

В Сети обсуждают наряд Зеленских на День вышиванки – этнолог объяснила, что с ним не так

Наряд Владимира и Елены Зеленских. Фото: Instagram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравление ко Дню вышиванки, прикрепив фото с женой. Однако в Сети подметили, что они ошиблись с одеждой и сфотографировались в косоворотке – российской рубашке.

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Сайт "Сегодня" узнал у этнолога и кандидата исторических наук Оксаны Косминой, так ли это.

Эксперт заявила, что на самом деле в украинском традиционном мужском костюме был подобный крой, но отличие в том, что даже если застежка смещена в сторону, вышивка была по центру.

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Однако, по ее словам, образ президента не обязательно относится к российской рубашке, подобная одежда есть и в Беларуси.

"На вышиванке Зеленского как раз подчеркнута косовороткость – вышивка смещена. Это действительно отсылает к русской вышитой рубашке. В Беларуси, кстати, тоже такого типа рубашки есть. Орнамент вообще никоим образом не перекликается с украинским традиционным орнаментом. То есть современная вещь, с современным орнаментом и неправильной композицией", - сказала она.

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Сравнение рубашек Зеленских. Скриншот

Космина добавила, что с нарядом Елены Зеленской ситуация та же.

"Такой вырез каре на рубашках характерен для поздних рубашек 20-30 годов. Одно из названий таких рубашек – голошейка. Но у нее слишком большое каре, осовремененное. Орнамент такой же, как в мужской рубашке. То есть это такая современная блузка, не имеющая ничего традиционного в крое и орнаменте", - объяснила этнолог.

Напомним, ранее "Сегодня" собрали подборку поздравлений известных украинцев ко Дню вышиванки.