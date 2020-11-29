Не укрепят иммунитет: врачи не советуют витамины в таблетках для профилактики коронавируса

60,4% украинцев принимают витамины, чтобы уберечься от коронавируса. 29,9% занимаются спортом. Это результаты опроса социологической платформы Liberty. В погоне за укреплением иммунитета таблетками мы забыли о натуральных продуктах, в которых как раз есть и витамин С, и D. И главное – мы не задумываемся, что наш здоровый иммунитет может нас убить. Почему не стоит злоупотреблять цинком и витамином D – сообщили в сюжете "Сегодня.Итоги".

Реклама

Украинцы массово бросились укреплять иммунитет витаминными добавками. Есть некоторые исследования международной группы ученых, что витамины С, D, цинк и жирные кислоты Омега-3 могут укрепить иммунную систему, помочь ей противостоять COVID-19 и предотвратить осложнения.

Читайте также: Витамин D при коронавирусе: что выявили британские ученые

В коммунальной сети аптек новые партии цинка и витамина С разбирают за три дня. Иногда и быстрее. Сейчас уже ничего не осталось, кроме витамина D и Омега-3 – потребление увеличилось в десятки раз. Так же и с цинком. Ажиотаж начался с середины осени. Украинские заводы не успевают выпускать препарат.

Читайте также: Шопинг во время коронавируса: сколько времени проводить в магазине, чтобы не заразиться

Реклама

Однако защитить от инфицирования коронавирусом может только вакцинация. А вот витаминными добавками это сделать невозможно. Если нет дефицита, то и принимать их не нужно.

"На самом деле искусственно повысить иммунитет практически невозможно. Употребляя эти витамины сложно повлиять на иммунную систему. Пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, люди с нарушением всасывания витаминов, у которых может быть гиповитаминоз, им действительно может быть полезной такая добавка", – объясняет доктор-имунолог Алла Волоха.

Витамины С, D и цинк действительно могут помочь организму восстановиться после перенесенной болезни, говорят медики. Но в любом случае не стоит назначать их самому себе – все индивидуально. Это должен делать только специалист. Главное – следить за самочувствием и не бросаться в крайности.

"Человек, который не обращает внимания на свои симптомы, попадает к нам уже запущенным, и человек, который за каждым чихом бежит к врачу и считает, что каждый симптом нужно лечить. Но это не так. Ну мы действительно не беспомощны. У нас сильная иммунная система. Мы естественно имеем защиту и наш организм гораздо мудрее относится к тем процессам, которые с нами происходят, чем мы со своими таблетками", – уверяет доктор-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук.

А лучше искусственные витамины заменить натуральными благодаря полноценному питанию. Для этого в день нужно съесть:

Суточная потребность в витамине С (90 мг) содержится в горсти ягод: черная смородина, облепиха, малина, клубника или чай из сушеного шиповника, который является лидером по витаминному содержанию. Также помогут два киви или один апельсин;

Норма цинка (до 15 мг) содержится в трехстах граммах говядины или свинины. Мясо можно заменить бобовыми. Достаточно пятидесяти граммов чечевицы или фасоли. Особенно полезны семена льна и тыквы, а также орехи: миндаль, арахис, кешью. В одной горсти – суточная норма цинка;

Витамин D мы получаем, находясь на солнце. Сейчас его мало, поэтому необходимо есть жирную рыбу и яйца. И, как правило, этого достаточно для здорового человека.

Читайте также: Минздрав обеспокоен: украинцы употребляют антибиотиков в 40 раз больше, чем в прошлом году

Злоупотребление витаминными добавками приводит к гипервитаминозу. Например, от передозировки аскорбиновой кислоты может появиться аллергия, бессонница, раздражительность и даже камни в почках. Каких-то универсальных чудо-таблеток для укрепления иммунитета не существует. Нужен комплексный подход. Витаминные препараты действительно могут компенсировать какой-то недостаток в организме. Но они не способны заменить здоровый сон и полноценное питание, или убрать последствия вредных привычек и пренебрежение карантинными правилами.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама