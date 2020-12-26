"Не верьте, когда правительство говорит: "Коек у нас достаточно" – глава ЮНИСЕФ в Украине

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер заявила, что не нужно верить правительству, которое заявляет, что в украинских медицинских учреждениях достаточно есть коек, которые можно заполнять больными коронавирусом.
Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде".
"Не верьте, когда правительство говорит: "Коек у нас достаточно". Важно другое: кто будет ухаживать за людьми. И какой уход они получат? Без кислорода люди на тех кроватях будут умирать", – считает Сильвандер.
По ее словам, ЮНИСЕФ в Украине передал больницам 300 кислородных концентраторов.
"Это капля в море, хотя и достаточно дорогая. На моей родине, в Швеции, не выдают отдельный кислородный концентратор, только в случае, если человек по той или иной причине выбирает лечение дома. В каждой местной больнице кислород разведен по помещению. В любой момент любой пациент может подключить к нему", – добавила Сильвандер.
Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине также добавила, что для Украины долгосрочным планом должно стать обеспечение всех больниц централизованным кислородом.
Напомним, с начала пандемии COVID-19 мир уже пересек отметку инфицирования в 80 миллионов человек.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Минздрава Максим Степанов должен обеспечить Украину вакциной от коронавируса в январе-феврале 2021 года.
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