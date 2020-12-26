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"Не верьте, когда правительство говорит: "Коек у нас достаточно" – глава ЮНИСЕФ в Украине

26 декабря, 13:37

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Украинские больницы должны быть обеспечены централизованным кислородом, считает Лотта Сильвандер

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер заявила, что не нужно верить правительству, которое заявляет, что в украинских медицинских учреждениях достаточно есть коек, которые можно заполнять больными коронавирусом.

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Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде".

"Не верьте, когда правительство говорит: "Коек у нас достаточно". Важно другое: кто будет ухаживать за людьми. И какой уход они получат? Без кислорода люди на тех кроватях будут умирать", – считает Сильвандер.

По ее словам, ЮНИСЕФ в Украине передал больницам 300 кислородных концентраторов.

"Это капля в море, хотя и достаточно дорогая. На моей родине, в Швеции, не выдают отдельный кислородный концентратор, только в случае, если человек по той или иной причине выбирает лечение дома. В каждой местной больнице кислород разведен по помещению. В любой момент любой пациент может подключить к нему", – добавила Сильвандер.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине также добавила, что для Украины долгосрочным планом должно стать обеспечение всех больниц централизованным кислородом.

Напомним, с начала пандемии COVID-19 мир уже пересек отметку инфицирования в 80 миллионов человек.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Минздрава Максим Степанов должен обеспечить Украину вакциной от коронавируса в январе-феврале 2021 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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больницы коронавирус кислород юнисеф медперсонал
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