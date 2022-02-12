Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
СНБО в Харькове СНБО в Харькове Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Не виновен? Адвокат Рябчука заявил, что видео стрельбы – не доказательство

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 февраля, 13:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам защитников нацгвардейца, видео не является частью досудебного расследования
Адвокаты не считают доказательством видео стрельбы с Рябчуком.
Адвокаты не считают доказательством видео стрельбы с Рябчуком. / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвокат Денис Гордеев заявил, что видео, которое попало в интернет после стрельбы в Днепре, не является доказательством вины Артемия Рябчука.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в субботу, 12 февраля.

Реклама

По его словам, видео попало в Сеть от следователя или органов следствия. После этого ДБР начало расследование, чтобы привлечь к ответственности за превышение властных полномочий. Кого именно могут привлечь к ответственности, адвокат не указал.

"Поэтому это вопрос к ним, что там изображено на этом видео. Мы этим видео пользуемся исключительно в пределах того, что мы просто осматриваем страницы в интернете, а не как факт или доказательство. Потому что ни фактом, ни доказательством оно не есть. Если мы получим информацию о том, что это видео является частью досудебного расследования, то обязательно озвучим свою позицию представителям СМИ", – сказал адвокат.

Новость дополняется

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Отказался ли Рябчук от слов, что сожалеет о стрельбе? Мы спросили у адвоката Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Когда и за сколько построят новый выход из станции метро "Выставочный центр" Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Кровавая стрельба на "Южмаше" в Днепре. Адвокаты Рябчука рассказывают детали дела – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

244 974

заболело за неделю в Украине

+3%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

Doodle Сегодня
12 февраля. Николай Гоголь. Ровно 170 лет знаменитый писатель совершил непоправимую ошибку: случайно или умышленно сжег рукопись второго тома своего произведения “Мёртвые души”...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять