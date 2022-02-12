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"Не виновен и будет на воле": мы собрали главные заявления адвокатов Рябчука

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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12 февраля, 14:36
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Защитники днепровского стрелка дали большую пресс-конференцию и рассказали о расследовании жутких событий на "Южмаше"
Адвокаты Артемия Рябчука дали пресс-конференцию.
Адвокаты Артемия Рябчука дали пресс-конференцию. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 12 февраля состоялась пресс-конференция адвокатов нацгвардейца Артемия Рябчука, который расстрелял сослуживцев в Днепре.

О том, что сказали защитники днепровского стрелка – в материале сайта "Сегодня".

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О состоянии Рябчука

Как заявили адвокаты, состояние здоровья нацгвардейца удовлетворительное. Он находится в СИЗО в нормальных условиях.

В то же время, Рябчук еще не был на психиатрических экспертизах. По словам защитников, 21-летний стрелок в здравом уме.

Рябчук не собирается совершать самоубийство или причинить себе вред. В письме солдат заявил, что адекватно оценивает окружающую себя действительность, находясь в следственном изоляторе. Он добавил, что в случае его смерти, "в этом будут виновны другие люди".

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О нарушениях в расследовании

Видео допроса. Адвокат Денис Гордеев заявил, что следователи и правоохранители совершили ряд нарушений. В частности, в ГБР дали центральному телеканалу доступ к видео допроса Артемия Рябчука, хотя он отказался от этих показаний. Кроме того, запись была порезанной.

Препятствование работе адвокатов. Сторона защиты Рябчука заявила, что все еще не получила все материалы дела.

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Нарушения следствия. Адвокаты утверждают, что написали более 10 заявлений о нарушениях правоохранителей во время расследования: о преступлении, совершенное следователем, руководством ГБР, начальством военной части, где служил Рябчук. Адвокат Тамила Ульянова говорит, что накануне допроса, опубликованного в Сети, Рябчуку не назвали его права, а это нарушение права на защиту.

Адвокаты будут требовать, чтобы по всем нарушениям правоохранителей начали досубедное расследование.

В СИЗО Рябчук в безопасности

Адвокаты считают, что пока днепровскому стрелку будет безопаснее в СИЗО, чем на свободе. Поскольку в изоляторе за ним ведут тщательное наблюдение, а многие люди хотят нанести вред солдату.

Однако, по словам защитников нацгвардейца, к Рябчуку в СИЗО пытались попасть представители Нацгвардии Украины – командование той части, где служил и до сих пор служит солдат. Ульянова уточнила, что это делали с разрешения следователя. Адвокаты считают это вопиющим случаем, поскольку командование может надавить на Рябчука.

Уверяют, что Рябчук невиновен

Адвокат Дмитрий Павличенко объяснил, почему Рябчуку "нарисовали" статью 115 с возможным пожизненным заключением. По его словам, это делают, чтобы иметь возможность сотрудничать со следствием – ему могут предложить уменьшить срок за подписание документов.

В то же время адвокаты уверены, что нацгвардейца освободят.

Адвокат Денис Гордеев также заявил, что видео, на котором стрелял Рябчук, не является доказательством. По факту публикации этой записи ДБР начало расследование.

Издевательства над солдатами

Правозащитник Дмитрий Павличенко заявил, что адвокаты установили факты массовых издевательств над солдатами. По его словам, около 4000 украинских военнослужащих погибли при загадочных обстоятельствах – почти во всех заключениях говорится о самоубийстве. При этом родственники погибших показывают фото тел, где выбиты зубы или сломанные кости.

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