Не все украинские школы готовы к дистанционному обучению

Как в школах, так и в семьях самих учеников не хватает нужной техники

Во вторник, 1 сентября, в Украине начнется новый учебный год. На фоне активного распространения коронавирусной инфекции преподаватели готовятся к дистанционному обучению, однако отмечают, что школы не совсем готовы.

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"К большому сожалению, за это лето мы не очень продвинулись в этих вопросах. Нет наработанной платформы с мультимедийными материалами для учителей", – отмечает экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает УНИАН.

Кроме того, в некоторых школах не хватает нужной для дистанционного обучения техники. Даже если у кого-то дома достаточно компьютеров на каждого ученика, подавляющее большинство все же пользовались мобильными телефонами. Так же и учителя.

"5-7 % детей не могли работать, не выходили на связь", – подчеркивает учительница информатики Елена Смирнова.

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Что касается Всеукраинской платформы для дистанционного обучения, ее в Министерстве образования и науки обещают представить уже в сентябре. Но когда ее заполнят жизненно важным контентом, чтобы полноценно работала, не знают и не говорят.

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Ранее мы сообщали, что глава Минздрава разъяснил правила организации учебного процесса в школах. Он рассказал, что уроки и перемены в разных классах будут начинаться в разное время, когда детям нужно носить маски и что делать, если у ребенка будет подтвержден диагноз COVID-19.

Также Минздрав опубликовал карантинные правила в вузах и общежитиях на время коронавирусной эпидемии.

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