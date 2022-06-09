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Не забудьте крем и зонтик: синоптики дали жаркий прогноз погоды

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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9 июня, 16:22
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Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, в каких областях ждать нелетную погоду, а где можно насладиться солнцем
Украинцев ждет сильная жара и грозы. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцев ждет сильная жара и грозы. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 10 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, не сильно порадует. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха достигнет максимум 32 градуса тепла. Несмотря на жаркую погоду, необходимо взять с собой зонт, чтобы не намокнуть и не застудиться. Так, нелетную погоду прогнозируют в Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице, Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье и Симферополе.

Какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 10 июня?

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Так, по прогнозам синоптиков, 10 июня в южной, днем также и в юго-западной части местами ожидается кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18 градусов тепла, днем 27-32, на юге страны и в Карпатах 23-28.

10-12 июня в Украине, помимо большинства районов Карпатского региона, Крыма (10 июня и Кировоградской, Черниговской и Харьковской областей) будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 10 июня будет сухо. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18 градусов тепла, днем 28-30. 10-12 июня в столице также будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали прогноз магнитных бурь на июнь.

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