Не забудьте зонтики! Где в Украине завтра пройдут дожди – прогноз погоды

Завтра, 2 ноября, в Украине часть территории покрою облака и дожди, но где-то будет светить солнце.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе температура будет колебаться от +11 до +13 градусов. На востоке ожидается 10-13 градусов тепла.
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В северных регионах — +6-11 градусов. На юге столбики термометров покажут +13-15 градусов.
В Киеве будет дождь, а температура воздуха 6-11градусов тепла.
Где пройдут дожди?
- Житомир
- Вінниця
- Чернігів
- Київ
- Черкаси
- Кропивницький
- Миколаїв
- Одеса
- Херсон
- Сімферополь
- Запоріжжя
- Дніпро
- Полтава
- Суми
- Харків
- Луганськ
- Донецьк
В остальных регионах будет солнечно.
Погода в ноябре
По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней. В первые дни "листопада" еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков.
Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом. Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к конце первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы.
Днем температура будет около ноля или чуть выше.
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