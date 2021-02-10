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"Не заметили" коронавирус: сколько украинцев имеют иммунитет к COVID-19

10 февраля, 15:30

Виталий Андроник , Игорь Тимофеев

Большинство людей с антителами уверяют, что у них не было проявлений болезни

Более 1,25 млн украинцев заразились коронавирусом. Это только те, у кого тест подтвердил заболевание. Еще есть люди, которые болели бессимптомно или в легкой форме и не обращались к врачу. Сколько таких – никто не знает. Несколько ученых в Украине попытались оценить, сколько людей может иметь иммунитет – и цифры поражают. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

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У 45% исследованных нашли антитела к вирусу SARS-CoV-19. Такие цифры недавно обнародовал Борис Донской, старший научный сотрудник Лаборатории иммунологии с научной группой вирусологии при Институте педиатрии, акушерства и гинекологии им. А. Н. Лукьяновой.

"Исследовали рандомно группу здоровых взрослых. 45% популяции имеет уже IgG. К весне экватор пройдем и победим пандемию олдскульным средневековым способом", – написал иммунолог.

Антитела проверили приблизительно у 4000 человек.

"Это пока показатели не об Украине. Эти цифры больше касаются Киева. Меня интересовала именно средняя возрастная категория – люди, которые активно работают, путешествуют, ведут активный образ жизни. Те люди, которые работают дистанционно или изолировались, там могут быть цифры на порядок меньше. Среди сельского населения цифры тоже могут быть меньше. Надо исследовать различные возрастные группы, так как они существенно могут отличаться", – рассказал "Сегодня" Борис Донской.

Но похожие цифры назвала и Наталья Виноград, доктор медицинских наук, профессор и эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы.

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По ее данным, 43% украинцев уже имеют антитела к вирусу SARS-CoV-19. Это обнаружили ученые Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого. По словам эпидемиолога, ученые серологически (исследуя сыворотку крови) протестировали коллективы в Киеве и ряде регионов, примерно по 700 человек. При этом, когда людей, имеющих антитела, спросили, какими были проявления болезни, большинство их ответили, что вообще не болели.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 10 февраля в Украине подтвердили 1 253 055 случаев заражения коронавирусом.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Медики заявили, что 45% украинцев переболели COVID-19: отвечаем на главные вопросы".

А тем временем команда ВОЗ завершила расследование в Ухане и почти готова ответить – откуда взялся коронавирус:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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иммунитет исследование коронавирус пандемия Антитела эпидемиолог COVID-19 Борис Донской

Источник: Сегодня

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