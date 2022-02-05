Не знал о новых законах. В Херсонской области мужчину осудили за цитирование Сталина

Осужденный три года публиковал в соцсетях портреты руководителей СССР и их цитаты

Мужчина едва не получил три года тюрьмы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за распространение коммунистической символики на своей личной странице в соцсети. Однако из-за того, что мужчина признал свою вину, его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Об этом говорится в приговоре Чаплинского районного суда Херсонской области, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина в течение трех лет публиковал в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" портреты руководителей высших органов власти СССР, их цитаты, которые содержали пропаганду элементов коммунистической идеологии изображения серпа, молота и пятиконечной звезды. Также он делился на своей странице изображениями территориальных границ СССР.

Мужчина не знал о запрете

Обвиняемый во время судебного заседания полностью признал свою вину и объяснил, что действительно в течение 2018-2020 годов с помощью своего телефона распространял символику советского, коммунистического, тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии.

Однако он объяснил, что делал это не намеренно, поскольку считал, что это вполне законно. Сказал, что о содеянном сожалеет и раскаивается.

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Суд учел это как смягчающее обстоятельство. Поэтому приговорил мужчину к условному сроку.

Запрещенная символика в Украине

В Украине запрещены коммунистическая, нацистская символика и георгиевская лента. За нарушение статьи закона предусматривается и административная, и уголовная ответственность.

административная ответственность предусмотрена за изготовление и пропаганду "георгиевской" ленты – наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (более 170 тыс. грн) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображения;

предусмотрена за изготовление и – наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (более 170 тыс. грн) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображения; уголовная ответственность предусмотрена за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов. Наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

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