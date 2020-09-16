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Небалованная Галя: на "Академике Вернадском" дали тюлененку украинское имя

16 сентября, 21:55

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Станция получила более 200 вариантов имени

Члены XXV Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский" (2020/2021) не только приняли роды у самки тюленя и запросили помощь широкой общественности с выбором имени тюлененка, но уже и назвали новорожденную Галей.

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Об этом Национальный антарктический научный центр сообщает на своей странице в Facebook.

Полярники поблагодарили респондентов за активность в выборе имени для первого тюлененка Уэдделла, родившегося в 2020 году: они получили более 200 предложений.

После жарких дебатов для девочки выбрали имя Галя. Они объяснили свой выбор так: она не балованная и родилась на острове Галиндез.

Больше всех предложений их удивили предложения назвать девочку "Петя" и "Шашлык", иронизируют в Национальном антарктическом центре.

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Напомним, раньше к станции "Академик Вернадский" к полярникам юбилейной экспедиции вышли пять пингвинов, неожиданно для этого периода года.

"Мир меняется, и пингвины адаптируются к новым условиям – даже быстрее, чем мы учимся эти условия прогнозировать", - констатировали ученые.

Также мы писали о том, как снимок пары овдовевших пингвинов неожиданно прославил фотографа.

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курьез Антарктида станция тюлень Академик Вернадский

Источник: Сегодня

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