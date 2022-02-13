Небо над Украиной остается открытым! Чем закончились переговоры с перевозчиками

В Министерстве инфраструктуры ответили на слухи о прекращении авиасообщения – власти заверили, что паниковать не стоит, а ситуация скоро стабилизируется

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.

Об этом сообщили в министерстве.

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"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Это суверенное право Украины, соответствующее решение не принималось", – сказали в Мининфраструктуры.

Совещание, о котором писали ранее, было рабочим. В нем приняли участие руководство Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний. Они говорили о ситуации на рынке авиаперевозок. На совещании решили, как прекратить дальнейшее обострение ситуации.

Полеты не отменят?

"Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира", - добавили власти.

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В Мининфраструктуры объяснили, что у части перевозчиков начались проблемы из-за колебаний на рынках страхования. Поэтому украинские власти должны предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков уточнил, что рынки страховых услуг уязвимы к информационному полю. Так что в ближайшее время ситуация стабилизируется.

Что писали о возможном перекрытии неба?