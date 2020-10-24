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Небольшие дожди и туманы: какой будет погода 24 октября

24 октября, 07:36

Мария Журенко Мария Журенко

Прохладнее всего будет в Карпатах

В Украине сегодня, 24 октября, ожидается переменная облачность, а ​​местами небольшой дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу на большей части территории страны будет без осадков, лишь в западных и северных областях днем ​​местами небольшой дождь.

Также в западных и южных областях ночью, утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11 градусов тепла, днем ​​13-18, в южной части 20-24, в Карпатах ночью 0-5 градусов тепла, днем ​​7-9.

В Киеве 24 октября днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет 8-10 градусов тепла, а днем ​​достигнет 14-16.

Погода в Украине 24 октября

Погода в Украине 24 октября

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на ноябрь. Он ожидается довольно холодным, температура будет приближаться к нулю градусов. А вот существенных осадков синоптики не обещают.

Ранее мы сообщали, что сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых зданиях. Три человека травмированы, погибших нет. Повреждены линии электропередачи и газопровод.

Также напомним, Киев "поплыл" из-за ливня. Так, на жилом массиве Южная Борщаговка на улице Жолудева из-за дождя затопило дорогу. Уровень воды достиг верхушек колес автомобилей. На дороге образовался целый "пруд".

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