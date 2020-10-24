Небольшие дожди и туманы: какой будет погода 24 октября

В Украине сегодня, 24 октября, ожидается переменная облачность, а местами небольшой дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в субботу на большей части территории страны будет без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами небольшой дождь.
Также в западных и южных областях ночью, утром местами туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11 градусов тепла, днем 13-18, в южной части 20-24, в Карпатах ночью 0-5 градусов тепла, днем 7-9.
В Киеве 24 октября днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет 8-10 градусов тепла, а днем достигнет 14-16.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на ноябрь. Он ожидается довольно холодным, температура будет приближаться к нулю градусов. А вот существенных осадков синоптики не обещают.
Ранее мы сообщали, что сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых зданиях. Три человека травмированы, погибших нет. Повреждены линии электропередачи и газопровод.
Также напомним, Киев "поплыл" из-за ливня. Так, на жилом массиве Южная Борщаговка на улице Жолудева из-за дождя затопило дорогу. Уровень воды достиг верхушек колес автомобилей. На дороге образовался целый "пруд".Читайте Segodnya.ua в Google News
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