Неделя до новогоднего локдауна: что нужно помнить

Локдаун будет не настолько жестким, как было прошлой весной

Несмотря на то, что эпидемия потихоньку отступает, локдаун в январе не отменят. Мы решили напомнить украинцам, какие нас ждут ограничения и запреты, и что все-таки будет работать.

Локдаун с 8 по 24 января. Что будет запрещено

Работа кафе, баров, клубов, ресторанов (только навынос и доставка).

Прием посетителей в ТЦ, кроме покупки товаров первой необходимости (еда, лекарства и т.д.).

Работа других развлекательных учреждениях.

Проведения культурных массовых мероприятий.

Работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Проведение массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных, концертных) мероприятий.

Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

Что будет работать во время жесткого карантина

Магазины (торговля продовольственными, медицинскими, ветеринарными товарами и средствами связи).

Заправки (без зон питания).

Банки, другие финучреждения.

Ветеринарные клиники, аптеки.

Отели.

Почта.

Общественный транспорт. Для наземного транспорта условие – количество пассажиров из расчета сидячих мест.

Салоны красоты, но при условии предварительной записи клиента – внутри нельзя будет создавать очередь.

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Кабинет министров также рекомендовал организациям с 11 по 21 января установить дистанционный режим работы для сотрудников.

Как будут работать садики и школы

Во время жесткого карантина учащимся запрещено посещать школы. Кабмин рекомендовал объявить каникулы, а там, где они закончатся, – перевести школьников на дистанционную форму обучения.

А вот садики будут работать во время локдауна в обычном режиме, но с соблюдением необходимых карантинных правил.

За границу можно будет махнуть?

Жесткий карантин не повлияет на работу авиационного транспорта на внутренних рейсах, и не будет ограничено международное авиасообщение. Если собрались куда-то лететь, то важно проверить условия въезда и выезда для граждан Украины в каждую конкретную страну (ряд стран закрыты на локдаун).

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Также не будет остановлено и внутреннее пассажирское сообщение.

Как сообщали новости "Сегодня", помимо локдауна, в Украине ввели с 19 декабря новые ограничения в рамках общенационального карантина.

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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