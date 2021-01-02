Неделя до новогоднего локдауна: что нужно помнить

Несмотря на то, что эпидемия потихоньку отступает, локдаун в январе не отменят. Мы решили напомнить украинцам, какие нас ждут ограничения и запреты, и что все-таки будет работать.
Локдаун с 8 по 24 января. Что будет запрещено
- Работа кафе, баров, клубов, ресторанов (только навынос и доставка).
- Прием посетителей в ТЦ, кроме покупки товаров первой необходимости (еда, лекарства и т.д.).
- Работа других развлекательных учреждениях.
- Проведения культурных массовых мероприятий.
- Работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.
- Проведение массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных, концертных) мероприятий.
- Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.
Что будет работать во время жесткого карантина
- Магазины (торговля продовольственными, медицинскими, ветеринарными товарами и средствами связи).
- Заправки (без зон питания).
- Банки, другие финучреждения.
- Ветеринарные клиники, аптеки.
- Отели.
- Почта.
- Общественный транспорт. Для наземного транспорта условие – количество пассажиров из расчета сидячих мест.
- Салоны красоты, но при условии предварительной записи клиента – внутри нельзя будет создавать очередь.
Кабинет министров также рекомендовал организациям с 11 по 21 января установить дистанционный режим работы для сотрудников.
Как будут работать садики и школы
Во время жесткого карантина учащимся запрещено посещать школы. Кабмин рекомендовал объявить каникулы, а там, где они закончатся, – перевести школьников на дистанционную форму обучения.
А вот садики будут работать во время локдауна в обычном режиме, но с соблюдением необходимых карантинных правил.
За границу можно будет махнуть?
Жесткий карантин не повлияет на работу авиационного транспорта на внутренних рейсах, и не будет ограничено международное авиасообщение. Если собрались куда-то лететь, то важно проверить условия въезда и выезда для граждан Украины в каждую конкретную страну (ряд стран закрыты на локдаун).
Также не будет остановлено и внутреннее пассажирское сообщение.
Как сообщали новости "Сегодня", помимо локдауна, в Украине ввели с 19 декабря новые ограничения в рамках общенационального карантина.
Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине
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