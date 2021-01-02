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Неделя до новогоднего локдауна: что нужно помнить

2 января, 13:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Локдаун будет не настолько жестким, как было прошлой весной

Несмотря на то, что эпидемия потихоньку отступает, локдаун в январе не отменят. Мы решили напомнить украинцам, какие нас ждут ограничения и запреты, и что все-таки будет работать.

Локдаун с 8 по 24 января. Что будет запрещено

  • Работа кафе, баров, клубов, ресторанов (только навынос и доставка).
  • Прием посетителей в ТЦ, кроме покупки товаров первой необходимости (еда, лекарства и т.д.).
  • Работа других развлекательных учреждениях.
  • Проведения культурных массовых мероприятий.
  • Работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.
  • Проведение массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных, концертных) мероприятий.
  • Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

Что будет работать во время жесткого карантина

  • Магазины (торговля продовольственными, медицинскими, ветеринарными товарами и средствами связи).
  • Заправки (без зон питания).
  • Банки, другие финучреждения.
  • Ветеринарные клиники, аптеки.
  • Отели.
  • Почта.
  • Общественный транспорт. Для наземного транспорта условие – количество пассажиров из расчета сидячих мест.
  • Салоны красоты, но при условии предварительной записи клиента – внутри нельзя будет создавать очередь.
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Кабинет министров также рекомендовал организациям с 11 по 21 января установить дистанционный режим работы для сотрудников.

Как будут работать садики и школы

Во время жесткого карантина учащимся запрещено посещать школы. Кабмин рекомендовал объявить каникулы, а там, где они закончатся, – перевести школьников на дистанционную форму обучения.

А вот садики будут работать во время локдауна в обычном режиме, но с соблюдением необходимых карантинных правил.

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За границу можно будет махнуть?

Жесткий карантин не повлияет на работу авиационного транспорта на внутренних рейсах, и не будет ограничено международное авиасообщение. Если собрались куда-то лететь, то важно проверить условия въезда и выезда для граждан Украины в каждую конкретную страну (ряд стран закрыты на локдаун).

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Также не будет остановлено и внутреннее пассажирское сообщение.

Как сообщали новости "Сегодня", помимо локдауна, в Украине ввели с 19 декабря новые ограничения в рамках общенационального карантина.

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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карантин локдаун

Источник: Сегодня

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